Звезды-разлучницы, которые увели мужчин из семьи 

1/10 Актриса Кристина Асмус счастливо замужем за известным шутником Гариком Харламовым, вместе они растят дочку. Но начинался их роман не так радужно. Когда у пары случилась любовь, Гарик еще был женат, причем его бывшая жена утверждает, что вполне счастливо. Фото: @asmuskristina

2/10 В откровенном интервью Юлия Лещенко поделилась: у нее были подозрения, что у мужа есть другая, но на все расспросы Гарик неизменно говорил, что у него никого нет и что он жить не может без жены. Вскоре Харламова и Асмус сняли папарацци, и они были вынуждены признать свой роман. Фото: @asmuskristina

3/10 Певица Альбина Джанабаева терпеливо ждала, пока Валерий Меладзе определится, около 10 лет. За это время она даже родила музыканту сына. Говорят, Меладзе рассказывал жене о своих похождениях, но вместе они посчитали любовницу всего лишь увлечением, которое скоро пройдет. Фото: @albinadzhanabaeva

4/10 Даже когда супруги решили пожить раздельно, Валерий не спешил разводиться, затянув бракоразводный процесс аж на 5 лет. Неизвестно, сколько еще он бы бездействовал, если бы не решительные действия жены, которая наконец-то приняла решение порвать с горе-семьянином. Фото: @albinadzhanabaeva

5/10 Композитор Константин Меладзе , как и Валерий, увлекся солисткой "ВИА гры" Верой Бреженевой во время плотной совместной работы, но почему-то так же, как и брат, оставался с женой еще около 10 лет. В интервью Яна Меладзе даже признавалась, что звонила Брежневой, чтобы выяснить, что происходит в ее семье. Фото: @ververa

6/10 Но Вера ответила не искренне, назвав Константина "наставником и отцом". Яне, как и бывшей жене Валерия Меладзе, самой пришлось принимать решение о разводе. Став свободным, Константин "с чистой совестью" перестал наконец-то скрывать свой многолетний роман с Брежневой. Фото: @ververa

7/10 У артистов Елизаветы Боярской и Максима Матвеева завязался служебный роман на съемках драмы "Не скажу". И, в отличие от предыдущих героев этой подборки, Матвеев весьма быстро принял решение, что его годовалый брак теперь ни к чему. Фото: @lizavetabo

8/10 Актриса Яна Секста была замужем за Максимом всего год, но после предательства и развода приходила в себя еще очень долго. Тем временем влюбленные тайно расписались, и сегодня счастливо растят сына. Фото: @lizavetabo

9/10 Скандальная история случилась с актрисой Юлией Снигирь, которая поддерживала отношения с женатым Евгением Цыгановым,. Когда актер ушел от беременной жены и шестерых детей к любовнице, которая, к слову, тоже была беременна, в прессе его окрестили "быком-осеменителем". Друзья Евгения делились, что он "устал", а дома было много хлопот. Фото: @yuliasnigir