Звезды-разлучницы, которые увели мужчин из семьи 

Вероятно, есть два типа женщин: одни из них относятся к женатым мужчинам как к занятым, другие же считают, что мужчин мало и нужно бороться за свою любовь, даже если эта самая "любовь" жената, но "находится в состоянии развода", "живет с женой по привычке и давно страдает от отсутствия любви и понимания", "терпит жену из-за детей, болезни, болезни детей" и т.д.
Неизвестно, верят ли вторые во все истории, которые им рассказывают чужие мужья, однако факт остается фактом — они готовы идти до конца и добиться своего, несмотря на то, что их возлюбленные поступают подло по отношению к собственным женам, прикрываясь всевозможными оправданиями.
На самом деле этих звездных красавиц упрекнуть в их поступках трудно: все они давно и счастливо живут с теми, кого увели из семьи. Вдруг все-таки можно построить свое счастье на чужом горе?!