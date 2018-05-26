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Звезды-разлучницы, которые увели мужчин из семьи
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Звезды-разлучницы, которые увели мужчин из семьи 

Рамблер 2 часа назад
Героини подборки опровергают поговорку «На чужом несчастье счастья не построишь».
1/10  Актриса Кристина Асмус счастливо замужем за известным шутником Гариком Харламовым, вместе они растят дочку. Но начинался их роман не так радужно. Когда у пары случилась любовь, Гарик еще был женат, причем его бывшая жена утверждает, что вполне счастливо.
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2/10  В откровенном интервью Юлия Лещенко поделилась: у нее были подозрения, что у мужа есть другая, но на все расспросы Гарик неизменно говорил, что у него никого нет и что он жить не может без жены. Вскоре Харламова и Асмус сняли папарацци, и они были вынуждены признать свой роман.
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3/10  Певица Альбина Джанабаева терпеливо ждала, пока Валерий Меладзе определится, около 10 лет. За это время она даже родила музыканту сына. Говорят, Меладзе рассказывал жене о своих похождениях, но вместе они посчитали любовницу всего лишь увлечением, которое скоро пройдет.
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4/10  Даже когда супруги решили пожить раздельно, Валерий не спешил разводиться, затянув бракоразводный процесс аж на 5 лет. Неизвестно, сколько еще он бы бездействовал, если бы не решительные действия жены, которая наконец-то приняла решение порвать с горе-семьянином.
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5/10  Композитор Константин Меладзе , как и Валерий, увлекся солисткой "ВИА гры" Верой Бреженевой во время плотной совместной работы, но почему-то так же, как и брат, оставался с женой еще около 10 лет. В интервью Яна Меладзе даже признавалась, что звонила Брежневой, чтобы выяснить, что происходит в ее семье.
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6/10  Но Вера ответила не искренне, назвав Константина "наставником и отцом". Яне, как и бывшей жене Валерия Меладзе, самой пришлось принимать решение о разводе. Став свободным, Константин "с чистой совестью" перестал наконец-то скрывать свой многолетний роман с Брежневой.
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7/10  У артистов Елизаветы Боярской и Максима Матвеева завязался служебный роман на съемках драмы "Не скажу". И, в отличие от предыдущих героев этой подборки, Матвеев весьма быстро принял решение, что его годовалый брак теперь ни к чему.
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8/10  Актриса Яна Секста была замужем за Максимом всего год, но после предательства и развода приходила в себя еще очень долго. Тем временем влюбленные тайно расписались, и сегодня счастливо растят сына.
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9/10  Скандальная история случилась с актрисой Юлией Снигирь, которая поддерживала отношения с женатым Евгением Цыгановым,. Когда актер ушел от беременной жены и шестерых детей к любовнице, которая, к слову, тоже была беременна, в прессе его окрестили "быком-осеменителем". Друзья Евгения делились, что он "устал", а дома было много хлопот.
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10/10  В эту версию не могла поверить даже бывшая жена Цыганова актриса Ирина Леонова, хотя потом она все-таки признала, что муж ее подвел. Пара нигде вместе не появляется, чем регулярно провоцирует слухи о разрыве. На самом деле у них все в порядке, возможно, им неловко демонстрировать счастье, в то время, как без отца растут семь детей.
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Вероятно, есть два типа женщин: одни из них относятся к женатым мужчинам как к занятым, другие же считают, что мужчин мало и нужно бороться за свою любовь, даже если эта самая "любовь" жената, но "находится в состоянии развода", "живет с женой по привычке и давно страдает от отсутствия любви и понимания", "терпит жену из-за детей, болезни, болезни детей" и т.д.
Неизвестно, верят ли вторые во все истории, которые им рассказывают чужие мужья, однако факт остается фактом — они готовы идти до конца и добиться своего, несмотря на то, что их возлюбленные поступают подло по отношению к собственным женам, прикрываясь всевозможными оправданиями.
На самом деле этих звездных красавиц упрекнуть в их поступках трудно: все они давно и счастливо живут с теми, кого увели из семьи. Вдруг все-таки можно построить свое счастье на чужом горе?!
Женский форум5
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