Романы звезд, на которые всем плевать

О романах знаменитостей говорят не только их поклонники, эти любовные истории волнуют весь мир. Однако есть звёзды, чьи романтические отношения никого не интересуют.

1. Рианна и Хассан Джамиль. Барбадосская красотка в течение многих лет меняла возлюбленных, так что в итоге мы утомились считать их. Подробности нового романа с миллиардером Рианна предпочитает не оглашать, но журналисты за ними и не гонятся.

2. Эшли Симпсон и Эван Росс. Эшли — младшая сестра певицы и теледивы Джессики Симпсон . Эшли тоже пробовала себя в качестве солистки, но всегда оставалась в тени знаменитой сестры. Даже свадебными фотографиями пары заинтересовался лишь один журнал.

3. Оливия Уайлд Джейсон Судейкис утомили публику демонстрацией нежных чувств и подробностями интимной жизни, которые они не стесняются раскрывать. Сейчас их отношения уже перестали возбуждать интерес.