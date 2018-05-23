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Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
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Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах 

WMJ.ru 32 минуты назад
Супруг скандально известной Дианы Шурыгиной рассказал о жизни с ней.
В октябре 2017 года Диана Шурыгина вышла замуж за оператора «Первого канала» Андрея Шлягина. На днях супруг скандальной девушки дал свое первое интервью, в котором рассказал, как ему живется с Дианой. По словам 30-летнего молодого человека, 11-летняя разница в возрасте его не смущает, ведь с Шурыгиной не бывает скучно. Время от времени в их семье случаются скандалы. При этом Андрей характеризует себя как спокойного человека.
Я считаю себя до невозможности спокойным человеком. Зажечь меня сразу у нее не получается. Обычно если она начинает капать-капать-капать, я сруливаю, пытаюсь не вступать в этот диалог, потому что все тогда перерастает в крик, я эту тему не люблю. Посудой и ножами не кидается, слава богу,
— рассказывает Андрей в интервью порталу Super.ru.
Андрей признается, что сейчас он и Диана не работают. Бывший оператор занимается фрилансом. А Шурыгина зарабатывает рекламой. Но вот миллионов, о которых говорят в Сети, у Дианы нет. Что касается музыкальной карьеры супруги, то Андрей не имеет ничего против. За исключением одного договора: если начнутся гастроли, он должен ездить на них вместе с женой.
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