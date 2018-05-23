Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа

​Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского , скончавшегося в ноябре 2017 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, дала первое интервью после смерти мужа. Как сообщал Anews, Хворостовский умер в Лондоне в возрасте 55 лет от рака головного мозга.

«Он хотел и любил жить»

Итальянка Флоранс Илли-Хворостовская пришла в студию программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1», где рассказала об отношениях с мужем и последних годах его жизни.

«Мы вместе узнали о диагнозе. Шок — это не то слово. Думали, может быть, ошибка. Наши очень хорошие знакомые посоветовали хорошего хирурга в Америке. Мы поехали туда, это быль июнь 2015-го, сделали биопсию. Потом ждали пять дней», — вспоминает Флоранс.

По словам вдовы, детям о болезни они сразу не рассказали, потому что это было непросто. Флоранс рассказала, что Дмитрий просил детей помогать маме, поддерживать ее.

За годы борьбы с раком Дмитрий не потерял оптимизма и не жаловался на здоровье, утверждает вдова. «Сильный человек, он хотел и любил жить», — вспоминает о муже Флоранс.

Летом 2017 года Хворостовский дал последний концерт в родном Красноярске. Выйти на сцену ему не помешали ни болезнь, ни перелом руки, ни перенесенная незадолго до этого пневмония.

«Ему было уже тяжело ходить. Но сколько он смог, сделал. Он понимал, что должен приехать, и это в последний раз», — вспоминает супруга звезды.

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«Он стал твоим ангелом-хранителем»

Итальянка поделилась, что Дмитрий ей до сих пор снится. «Все говорят: «Он стал твоим ангелом-хранителем». Может быть. Но если человека физически нет рядом со мной, это мне не очень помогает», — говорит вдова.

Флоранс носит обручальное кольцо на цепочке, переслушивает старые голосовые сообщения и пересматривает фотографии. Женщина не избавилась от вещей покойного супруга и по-прежнему хранит в телефоне переписки.

Слушать концертные записи Хворостовского ей очень тяжело, призналась Флоранс.

Близкие Хворостовского до последнего надеялись, что болезнь отступит. «Мы сделали все, что могли», — поделилась вдова.

Похоронили раньше времени

В октябре 2017 года в СМИ появилась информация о смерти Хворостовского, но это оказалось неправдой. «Проснулась, потому что все начали писать: „Как Дима? Что случилось?“ Я сразу же написала в фейсбук. Конечно, было страшно, но он смеялся», — вспоминает Флоранс.

Спустя месяц после этого певец скончался. Новость о его смерти первым разместил в твиттере певец Дмитрий Маликов

«Я не знаю, как так получилось. Я не знаю его лично. Конечно, я этим не очень довольна — тем, что он первым написал. Но…» — высказалась Флоранс, показав, что с этим уже нельзя ничего поделать.

Жизнь продолжается

Вдова призналась, что сложно забыть такую любовь, какая была у них с мужем. Сейчас она учится жить без него. На Рождество Флоранс ездила в Женеву к родственникам, откуда опубликовала несколько снимков.

«Иногда я читаю комментарии. Бывают злые люди, которые пишут: «Как она может улыбаться после смерти». Это странная реакция. Что они хотят — чтобы я сидела дома в черном и плакала? Дима бы не хотел так», — рассказала женщина.

«Он говорил: «Жизнь продолжается. Ты молодая и красивая, должна жить и радоваться, найти мужчину, который бы тебя любил и уважал»», — поделилась вдова.