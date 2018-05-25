Поза Татьяны Навки заинтересовала фанатов 

Российская спортсменка всегда найдет, чем удивить своих поклонников. Татьяна выложила в Инстаграм фотографию из фитнес зала, где под руководством тренера выполнила одно из необычных упражнений.
Навка показала фотографию очень полезной для организма позы — «титтибхасана», при которой необходимо наклониться вперед, прижав туловище к ногам и обхватить себя руками. По словам Тани, в таком положении укрепляются запястья и мышцы рук, развивается чувство равновесия, стимулируется работа пищеварительных органов, повышаются умственные способности и уверенность в себе.
Многих подписчиков спортсменки привлекло подобное упражнение, они заметили, что обязательно попробуют повторить его при занятиях йогой.