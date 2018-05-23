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Подруга разоблачила Боню порочащей историей
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Подруга разоблачила Боню порочащей историей 

Anews 26 минут назад
Светская львица Виктория Боня, которая на днях появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля с новым возлюбленным-миллиардером, вновь оказалась в центре внимания прессы. На этот раз благодаря рассказу ее бывшей подруги о неприглядном поведении Виктории после дорожной аварии.

«Она вылетает через лобовое и бухается об асфальт»

По словам Дарьи Улановской, неприятный инцидент случился с ней и будущей телезвездой, когда Боня еще не была знаменита. Как-то Дарья каталась с Викторией на машине, которую Боне подарил очередной поклонник. Девушки стали свидетелями ДТП, рассказала Дарья в своем инстаграме.
Дело было на перекрестке. Девушки стояли перед светофором вторыми, перед ними были «Жигули».
«Светофор зеленым загорается, такси трогается: перед нами, оказывается, «бомбила» с девушкой. Они трогаются, а кто-то перпендикулярно этой улице хотел пролететь, на уже включающийся красный», — сообщила Улановская.
По ее словам, в летевшей машине были два пьяных парня. Они на скорости протаранили «Жигули» так, что сидевшая внутри девушка вылетела через лобовое стекло.
«Она вылетает через лобовое и бухается об асфальт, и у нее от головы начинается растекаться лужа крови. Клянусь вам! Я вылетаю из машины, помогать, думаю, что делать, звонить в «скорую». А Боня мне такая: «Я помчала!»», — рассказала Даша.
По ее словам, она пыталась уговорить Викторию подождать ее, но та уехала.
«Да, она просто сбежала. И другими словами это не назовешь. Поэтому все ее слова о помощи животным и детям — брехня. Она не стала помогать человеку на дороге, хотя тогда была никем», — подтвердила Дарья журналу «СтарХит» рассказанную историю.
Представитель Виктории Бони отказался от комментариев.
«В жизни разные ситуации бывают. Я об этой ситуации не в курсе и отношения к этому не имею. Даша сама изъявила желание помочь, я тут не вижу какого-то громкого события», — сообщил он.

«Посмотри, у меня какие камни… Никто ж не узнает»

Также Улановская заметила, что на заре карьеры Вика очень любила появляться на светских раутах в подделках. Она могла надеть кольцо с настоящим бриллиантом и подобрать к нему серьги, купленные за несколько долларов в Таиланде.
«В 20 лет я вообще без украшений ходила, а она мне: «Дашуля, ну ты что?! Надевай бижу, могу дать! Надевай гирляндочки. Что ж ты „голая“ ходишь?! Посмотри, у меня какие камни, в Таиланде купила! Никто же не скажет, что они 10 долларов стоили! Никто ж не узнает»» Немножко рыночной подход у нее как бы…» — поведала Дарья.
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