Любовь и слезы Люсьены Овчинниковой

Овчинникова сыграла в кино немало счастливых героинь второго плана и всего одну главную роль — и снова любимой женщины. Радостная улыбка стала своего рода визитной карточкой артистки. В жизни все оказалось не так просто, но актриса оставалась верна себе и безоглядно следовала зову своего сердца.

Первую любовь Люсьена испытала еще в детстве, и конечно, избранником стал актер, звезда советского кино, Евгений Самойлов . Девочка даже написала ему письмо, несмотря на то, что была очень застенчивой. Спустя годы она будет играть с ним на одной сцене, но не признается в этом эпизоде.

Люсьена родилась 10 сентября 1931 года в Олевске (Украина) в семье военного. Ее мать умерла, когда Люсьене было 6, поэтому девочке пришлось налаживать отношения с мачехой. По долгу службы семья часто переезжала, так что Люсьена в разные годы жила в Карелии, Грузии, Туркмении, а окончила школу в Ашхабаде.

После получения аттестата Люсьена в одном платье, без вещей и даже документов, уехала в Минск, к тете, чтобы поступить театральный институт. Паспорт отец передал потом через проводников.

В Минске Овчинникова узнала, что экзамены уже закончились, однако даже не подумала вернуться домой. Она устроилась на работу в парфюмерный отдел минского универмага. В следующем году она уехала в Москву и поступила в ГИТИС на курс Григория Конского

Там Люсьена пережила свой первый серьезный роман. Ее избранником стал режиссер Владимир Храмов. Несмотря на искренние чувства, они так и не решились оформить брак и завести ребенка. Актриса активно играла в театре Маяковского, роли в кино шли одна за другой, и Люсьена выбрала карьеру.

Первую свою роль она сыграла в кинотрилогии "Хождения по мукам". Затем Люсьена блестяще сыграла деревенскую девушку Нюрку в картине Льва Кулиджанова "Отчий дом", повариху в комедии "Девичья весна" и наконец Катю в культовой ленте "Девчата". После нее Овчинникова станет одной из самых востребованных и узнаваемых актрис своего поколения, играя жизнерадостных советских девушек, обычных продавщиц, птичниц, лучших подруг, жен, матерей. Каждая ее роль второго плана надолго запоминалась зрителям.

Люсьена гордилась умом Храмова, но отмечала его трудный характер. Часто ей приходилось успокаивать его обиженных друзей и знакомых. Возможно, отношения можно было бы сохранить, но Люсьена была оптимисткой и верила, что лучшее всегда впереди.

Расставшись с Храмовым, Люсьена почти сразу же влюбилась в своего коллегу по театру Александра Холодкова . Страстный роман немало удивлял окружающих, потому что очень скоро превратился в любовный треугольник с еще одной женщиной.

Овчинникова нашла в себе силы подружиться с соперницей, Верой Орловой , и когда Холодков умер на руках Люсьены, они вместе оплакивали его.

Актриса искала утешение в работе и застольях, но спасла ее новая любовь. В театр Маяковского из Ленкома пришел новый актер, Валентин Козлов , который в 1966 году станет ее первым и единственным официальным мужем.

А в 1969 году Люсьена сыграет свою единственную главную роль в мелодраме Виталия Мельникова "Мама вышла замуж", где ее партнером стал прославленный Олег Ефремов

Фильм сделал Овчинникову звездой первой величины и вошел в золотой фонд советского кино. Однако после него Люсьена вернулась к эпизодам и героиням второго плана. Она не умела поддерживать нужные знакомства, идти напролом, требовать роли, поэтому играла в тех картинах, куда ее звали сами режиссеры.

Брак с Валентином Козловым поначалу складывался очень хорошо, хотя матерью Люсьена так и не стала. Но когда главным режиссером театра стал Андрей Гончаров , все изменилось. Люсьена еще продолжала получать небольшие роли, а Козлов поладить с новым руководителем не смог и ушел из театра. Вслед за мужем ушла и Овчинникова.

Наступили трудные времена. Люсьена играла в театре ВТО, а Валентин не уживался в разных коллективах и менял театр за театром. Карьера в кино также не складывалась. Люсьена просила у каждого режиссера, который предлагал ей роль, хотя бы небольшой эпизод для мужа.

Профессиональная востребованность жены задевала Валентина, отношения начали разрушаться. Ходили слухи о том, что он даже поднимал на нее руку, но актриса не делилась своими переживаниями. Уйти от него Люсьена так и не решилась.

Несмотря на то, что последние годы семейной жизни стали совсем сложными, они продолжали жить в однокомнатной квартире — Валентин в комнате, Люсьена — на кухне. В 1998 году Козлов умер, а 8 января 1999 года скончалась и Люсьена Овчинникова, пережив мужа всего на 4 месяца.

В последние годы она служила в театре киноактера и сыграла несколько эпизодических ролей. Актриса похоронена в колумбарии Введенского кладбища.