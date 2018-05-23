Анна Снаткина впервые показала дочь

Российская актриса, вышедшая замуж за актера и телеведущего Виктора Васильева , воспитывает 5-летнюю дочь Веронику. Рождение малышки далось Анне нелегко, поэтому она с особенной тщательностью оберегает девочку от посторонних глаз. Но, очевидно, мама не может не похвастаться поклонникам успехами любимой дочки.

На днях Анна выложила в своем блоге видео, в котором запечатлен танец девочек-гимнасток.

Судя по тому, что на записи присутствуют довольно высокие спортсменки, Снаткина слукавила, когда публиковала поздравление дочери. Именно к такому выводу пришли поклонники актрисы. Вероятно, 5-летняя Вероника все же есть на записи, но выглядит старше своих лет. В дополнение к поздравлению малышки с успехами в гимнастике, Анна опубликовала диплом, согласно которому Вероника Васильева заняла первое место на Первенстве Центра гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Актриса пообещала дочери всегда быть рядом с ней и поддерживать ее во всех начинаниях. Подписчики Анны добавили: «Прекрасно, что вы находите время и для работы, и для семьи, и для своего ребенка! А то, ведь, сколько ужасных примеров, когда знаменитые артистки, в конце концов, оставались одинокими…»