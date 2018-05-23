«Выпьем за геев»: наши звезды о секс-меньшинствах 

Тема гомосексуальных отношений была и остается щекотливой на просторах бывшего СССР. Сегодня Anews попробует узнать, как относятся к этому вопросу отечественные звезды. Кому посвящает стихи Гоша Куценко? Чьи тайны выдают Алла Пугачева с Валерией? В чем Никита Михалков видит нарушение божественного замысла? И кто относится к секс-меньшинства враждебно, а кто — сочувственно?
Гоша Куценко. «Представьте — море педиков»
В последнее время довольно заметным высказыванием на тему однополой любви отличился Гоша Куценко.
Каминг-аут оскароносного Кевина Спейси вызвал у его российского коллеги по цеху бурную реакцию — настолько бурную, что прозы для ее выражения оказалось недостаточно.
«Верил я, что Лев ты Канский -Золотой! Не голубой…Красота по-американски…Черный Кевин — Я не твой…»
Так завершил оду собственному разочарованию артист в инстаграме.
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За Куценко и раньше числились подобные акты творчества. Еще в 2000-х он выступал на некоторых вечерах со стихотворением про то, что мэрия Москвы якобы разрешила секс-меньшинствам организовать парад, но назначила его на День десантника:
«И вдруг — как будто солнышко вдруг вышло из-за туч!Представьте — море педиков и музыка «туч-туч», И вдруг выходят парни, в мире круче нету. И офигели геи — голубые, много, но береты…Что было дальше, парни, трудно описать. Смешались кони, люди!.. А я поехал спать».
Казалось бы, позиция известного актера выражена четко — ему неприятны однополые сексуальные связи и люди, их практикующие.
Диссонанс в эту картину вносит один случай. Как-то, в очередной раз зачитав стихотворение про гей-парад, Куценко ушел со сцены, и к микрофону поднялся человек, который начал осуждать выступавшего за подобное поведение.
Артист отреагировал неожиданно живо. Он вновь подошел к микрофону и начал оправдываться: «Я никого не хотел обидеть! Простите меня, если что. У меня друг — гей! Очень хороший человек…»
Следующая реплика и вовсе огорошила аудиторию: «И вообще… я тоже гей!».
После этого Куценко спешно покинул помещение. На уточняющие вопросы журналиста «Московского комсомольца» актер не ответил.
Валерия. «Давайте тогда натуралы будут выходить и рассказывать, что и как они предпочитают»
Громкими высказываниями на тему отечественных сексуальных меньшинств отметилась и певица Валерия. Интересно, что высказывания эти изначально были сделаны не на русском, а на английском языке.
Валерия выступала в эфире британского телеканала ВВС — в передаче, посвященной принятому в России закону о «защите детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей».
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В жаркой полемике с журналистом Антоном Красовским — одним из самых известных открытых геев в России — Валерия заявила, что у нее много друзей гомосексуальной ориентации, которые отлично работают на телевидении и в шоу-бизнесе и совершенно не поддерживают идеи однополых браков и гей-парадов.
На вопрос Красовского, открытые ли это геи, Валерия уверенно ответила утвердительно. Когда же ее попросили сказать имена хотя бы двух, артистка назвала Бориса Моисеева и Сергея Пенкина.
Именно последнее заявление Валерии стало поводом для широкого обсуждения — ведь она, по сути, выдала чужие тайны. Борис Моисеев хоть и говорил о своей гомосексуальности, но перемежал эти «признания» с туманными опровержениями, в конце концов сказав, что называл себя геем лишь ради создания эпатажного образа.
Сергей Пенкин же и вовсе никогда не выказывал желания обсуждать собственную ориентацию.
В ответ на упреки Валерия заявила, что как патриотка не могла не сказать о Моисееве и Пенкине:
«Если бы я не назвала имен, то дала бы возможность Красовскому оболгать нашу страну в глазах международной общественности. Я не могла это сделать чисто по-человечески, как гражданин России. Когда говорят, что у нас дискриминация геев и, оказывается, еще с работы выгоняют! Это же неправда. Я вынуждена была защищать нашу страну и об этом ничуть не жалею».
Самих же геев певица хоть и уважает, но все же призывает вести себя скромнее:
«Сейчас все стали говорить, какой секс они предпочитают. Кому это интересно? Давайте тогда натуралы будут выходить и рассказывать, что и как они предпочитают. Это из ряда вон выходящее!
Я против того, чтобы люди — неважно, какой они ориентации, — выносили свою личную жизнь на публику. Представляете, выходит политик-натурал и вдруг ни с того ни с сего говорит, что он делает. Мы сразу скажем: «Товарищ не в порядке, с ним лучше дела не иметь!»»
Никита Михалков. «Это истребление внутренней гармонии божественной и человеческой»
Мэтр отечественного кинематографа Никита Михалков выражает отношение к гомосексуализму талантливо, размашисто и противоречиво.
В каком-то своем высказывании он ссылается на слова коллег:
«Ольбрыхский когда-то сказал смешную фразу: «По сути я педераст, но мне техника не нравится». Я люблю мужскую компанию — в основном, охотничью. Когда 15 мужиков летят на Таймыр охотиться на гуся, живут в палатках, по вечерам разговаривают про нормальный секс — это живое, настоящее, мужское… Очень люблю товарищеские отношения с мужиками, но техника мне не нравится категорически. Так что для всего остального я предпочитаю женщин».
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«Абсолютно (не интересует ориентация коллег). Весь вопрос — может ли он сыграть то, что написано в сценарии, и то, что мне нужно. Разумеется, я не буду поддерживать разговор на эти темы, и рассказ о трогательной любви двух геев меня совершенно не заинтересует».
В других же выступлениях режиссер называет гомосексуальные отношения едва ли не мировым злом:
«Не может быть здорового и энергетически заряженного кино в мире, где узакониваются однополые браки.
Это проблема самоистребления человеческого. И оно такое активно осознанное, что у меня это вызывает ощущение, что это стеб.
Я ничего не имею против геев, это индивидуальное дело каждого. Но это истребление внутренней гармонии божественной и человеческой».
Алла Пугачева. «Я — по мужикам, он — по ним же»
Примадонне российской эстрады традиционно приписывают дружелюбное отношение к секс-меньшинствам.
Это началось еще с 1980-х годов — тогда Алла Пугачева тесно подружилась с Якобом Далиным, шведским журналистом, телеведущим и открытым геем.
«Вообще мы с Якобом договаривались, что поженимся обязательно — рассказывала певица — Лет в девяносто. Мол, пока живем как хотим — он там, я здесь. Я — по мужикам, он — по ним же. И потом, значит, я выйду за него замуж».
Сбыться этим планам было не суждено — Далин умер в 1991 году от СПИДа. Однако представители нетрадиционной сексуальной ориентации с тех пор считают Пугачеву своей сторонницей. И не без оснований:
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«Я хочу выпить за геев. У них характер воспитывается не на хамской основе, а на восприятии хорошего, на умении ценить достоинства другого человека и недостатки делать достоинствами другого человека. Они научили меня воспринимать национальность человека нормально, окрас человека нормально — то, чего не хватает вообще в современности».
Порой широкие взгляды певицы приводили и к довольно неожиданным результатам. Однажды в эфире своей радиопередачи она поставила в неловкую ситуацию коллегу Сергея Лазарева, начав рассуждать о его личной жизни:
«Тебе вообще не стоит торопиться жениться. Тебе нужен друг, партнер по жизни, потому что все эти сексы-шмексы — они приходят и уходят, но для рождения ребенка можно, конечно, постараться разок… Но в принципе не ради этого нужен тебе человек рядом. Я знаю, что у тебя есть друг, помощник Миша, и я поздравляю тебя с тем, что он очень тебя любит и помогает…»
Данила Козловский. «Я против агрессии и гомофобии»
Одна из главных звезд нового поколения, Данила Козловский, предсказуемо имеет довольно либеральные взгляды:
«Я выступаю за свободу вообще и за свободу определения сексуальной ориентации в частности. И я против агрессии и гомофобии. Любая агрессия, ненависть или нетерпимость — это страшные, отвратительные явления, с которыми надо бороться и бороться со всей страстью».
Артист даже считает, что терпимость по отношению к секс-меньшинствам свойственна и народу в принципе:
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«Я сам несколько раз был свидетелем, когда такие «нормальные пацаны» видели мужчину нетрадиционной ориентации и спрашивали у него: «Ты чего, гей, что ли? Ну ладно, смотри, он вроде нормально выглядит, нормальный мужик». То есть, когда они знакомились лично, его сексуальная ориентация их не смущала и впоследствии волновала меньше всего».
Однако на публичные проявления гомосексуальности Козловский все же смотрит по-отечественному консервативно:
«Раньше довольно часто всплывала тема гей-парадов: устраивать их или нет. С моей точки зрения, это ни к чему. Зачем демонстрировать свою ориентацию? Не говоря о том, что есть люди, которые совершенно нормально относятся к меньшинствам, но при этом не хотят видеть откровенную демонстрацию и имеют на это право. И к людям, которые так чувствуют себя, в обществе не должно быть ненависти и нетерпимости».