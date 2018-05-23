«Выпьем за геев»: наши звезды о секс-меньшинствах

Тема гомосексуальных отношений была и остается щекотливой на просторах бывшего СССР. Сегодня Anews попробует узнать, как относятся к этому вопросу отечественные звезды. Кому посвящает стихи Гоша Куценко ? Чьи тайны выдают Алла Пугачева с Валерией? В чем Никита Михалков видит нарушение божественного замысла? И кто относится к секс-меньшинства враждебно, а кто — сочувственно?

Гоша Куценко. «Представьте — море педиков»

В последнее время довольно заметным высказыванием на тему однополой любви отличился Гоша Куценко.

Каминг-аут оскароносного Кевина Спейси вызвал у его российского коллеги по цеху бурную реакцию — настолько бурную, что прозы для ее выражения оказалось недостаточно.

«Верил я, что Лев ты Канский -Золотой! Не голубой…Красота по-американски…Черный Кевин — Я не твой…»

Так завершил оду собственному разочарованию артист в инстаграме.

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За Куценко и раньше числились подобные акты творчества. Еще в 2000-х он выступал на некоторых вечерах со стихотворением про то, что мэрия Москвы якобы разрешила секс-меньшинствам организовать парад, но назначила его на День десантника:

«И вдруг — как будто солнышко вдруг вышло из-за туч!Представьте — море педиков и музыка «туч-туч», И вдруг выходят парни, в мире круче нету. И офигели геи — голубые, много, но береты…Что было дальше, парни, трудно описать. ​Смешались кони, люди!.. А я поехал спать».

Казалось бы, позиция известного актера выражена четко — ему неприятны однополые сексуальные связи и люди, их практикующие.

Диссонанс в эту картину вносит один случай. Как-то, в очередной раз зачитав стихотворение про гей-парад, Куценко ушел со сцены, и к микрофону поднялся человек, который начал осуждать выступавшего за подобное поведение.

Артист отреагировал неожиданно живо. Он вновь подошел к микрофону и начал оправдываться: «Я никого не хотел обидеть! Простите меня, если что. У меня друг — гей! Очень хороший человек…»

Следующая реплика и вовсе огорошила аудиторию: «И вообще… я тоже гей!».

После этого Куценко спешно покинул помещение. На уточняющие вопросы журналиста « Московского комсомольца » актер не ответил.

Валерия. «Давайте тогда натуралы будут выходить и рассказывать, что и как они предпочитают»

Громкими высказываниями на тему отечественных сексуальных меньшинств отметилась и певица Валерия . Интересно, что высказывания эти изначально были сделаны не на русском, а на английском языке.

Валерия выступала в эфире британского телеканала ВВС — в передаче, посвященной принятому в России закону о «защите детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей».

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В жаркой полемике с журналистом Антоном Красовским — одним из самых известных открытых геев в России — Валерия заявила, что у нее много друзей гомосексуальной ориентации, которые отлично работают на телевидении и в шоу-бизнесе и совершенно не поддерживают идеи однополых браков и гей-парадов.

Сергея Пенкина. На вопрос Красовского, открытые ли это геи, Валерия уверенно ответила утвердительно. Когда же ее попросили сказать имена хотя бы двух, артистка назвала Бориса Моисеева

Именно последнее заявление Валерии стало поводом для широкого обсуждения — ведь она, по сути, выдала чужие тайны. Борис Моисеев хоть и говорил о своей гомосексуальности, но перемежал эти «признания» с туманными опровержениями, в конце концов сказав, что называл себя геем лишь ради создания эпатажного образа.

Сергей Пенкин же и вовсе никогда не выказывал желания обсуждать собственную ориентацию.

В ответ на упреки Валерия заявила, что как патриотка не могла не сказать о Моисееве и Пенкине:

«Если бы я не назвала имен, то дала бы возможность Красовскому оболгать нашу страну в глазах международной общественности. Я не могла это сделать чисто по-человечески, как гражданин России. Когда говорят, что у нас дискриминация геев и, оказывается, еще с работы выгоняют! Это же неправда. Я вынуждена была защищать нашу страну и об этом ничуть не жалею».

Самих же геев певица хоть и уважает, но все же призывает вести себя скромнее:

«Сейчас все стали говорить, какой секс они предпочитают. Кому это интересно? Давайте тогда натуралы будут выходить и рассказывать, что и как они предпочитают. Это из ряда вон выходящее!

Я против того, чтобы люди — неважно, какой они ориентации, — выносили свою личную жизнь на публику. Представляете, выходит политик-натурал и вдруг ни с того ни с сего говорит, что он делает. Мы сразу скажем: «Товарищ не в порядке, с ним лучше дела не иметь!»»

Никита Михалков. «Это истребление внутренней гармонии божественной и человеческой»

Мэтр отечественного кинематографа Никита Михалков выражает отношение к гомосексуализму талантливо, размашисто и противоречиво.

В каком-то своем высказывании он ссылается на слова коллег:

«Ольбрыхский когда-то сказал смешную фразу: «По сути я педераст, но мне техника не нравится». Я люблю мужскую компанию — в основном, охотничью. Когда 15 мужиков летят на Таймыр охотиться на гуся, живут в палатках, по вечерам разговаривают про нормальный секс — это живое, настоящее, мужское… Очень люблю товарищеские отношения с мужиками, но техника мне не нравится категорически. Так что для всего остального я предпочитаю женщин».

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«Абсолютно (не интересует ориентация коллег). Весь вопрос — может ли он сыграть то, что написано в сценарии, и то, что мне нужно. Разумеется, я не буду поддерживать разговор на эти темы, и рассказ о трогательной любви двух геев меня совершенно не заинтересует».

В других же выступлениях режиссер называет гомосексуальные отношения едва ли не мировым злом:

«Не может быть здорового и энергетически заряженного кино в мире, где узакониваются однополые браки.

Это проблема самоистребления человеческого. И оно такое активно осознанное, что у меня это вызывает ощущение, что это стеб.

Я ничего не имею против геев, это индивидуальное дело каждого. Но это истребление внутренней гармонии божественной и человеческой».

Алла Пугачева. «Я — по мужикам, он — по ним же»

Примадонне российской эстрады традиционно приписывают дружелюбное отношение к секс-меньшинствам.

Это началось еще с 1980-х годов — тогда Алла Пугачева тесно подружилась с Якобом Далиным, шведским журналистом, телеведущим и открытым геем.

«Вообще мы с Якобом договаривались, что поженимся обязательно — рассказывала певица — Лет в девяносто. Мол, пока живем как хотим — он там, я здесь. Я — по мужикам, он — по ним же. И потом, значит, я выйду за него замуж».

Сбыться этим планам было не суждено — Далин умер в 1991 году от СПИДа. Однако представители нетрадиционной сексуальной ориентации с тех пор считают Пугачеву своей сторонницей. И не без оснований:

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«Я хочу выпить за геев. У них характер воспитывается не на хамской основе, а на восприятии хорошего, на умении ценить достоинства другого человека и недостатки делать достоинствами другого человека. Они научили меня воспринимать национальность человека нормально, окрас человека нормально — то, чего не хватает вообще в современности».

Порой широкие взгляды певицы приводили и к довольно неожиданным результатам. Однажды в эфире своей радиопередачи она поставила в неловкую ситуацию коллегу Сергея Лазарева , начав рассуждать о его личной жизни:

«Тебе вообще не стоит торопиться жениться. Тебе нужен друг, партнер по жизни, потому что все эти сексы-шмексы — они приходят и уходят, но для рождения ребенка можно, конечно, постараться разок… Но в принципе не ради этого нужен тебе человек рядом. Я знаю, что у тебя есть друг, помощник Миша, и я поздравляю тебя с тем, что он очень тебя любит и помогает…»

Данила Козловский. «Я против агрессии и гомофобии»

Одна из главных звезд нового поколения, Данила Козловский, предсказуемо имеет довольно либеральные взгляды:

«Я выступаю за свободу вообще и за свободу определения сексуальной ориентации в частности. И я против агрессии и гомофобии. Любая агрессия, ненависть или нетерпимость — это страшные, отвратительные явления, с которыми надо бороться и бороться со всей страстью».

Артист даже считает, что терпимость по отношению к секс-меньшинствам свойственна и народу в принципе:

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«Я сам несколько раз был свидетелем, когда такие «нормальные пацаны» видели мужчину нетрадиционной ориентации и спрашивали у него: «Ты чего, гей, что ли? Ну ладно, смотри, он вроде нормально выглядит, нормальный мужик». То есть, когда они знакомились лично, его сексуальная ориентация их не смущала и впоследствии волновала меньше всего».

Однако на публичные проявления гомосексуальности Козловский все же смотрит по-отечественному консервативно:

«Раньше довольно часто всплывала тема гей-парадов: устраивать их или нет. С моей точки зрения, это ни к чему. Зачем демонстрировать свою ориентацию? Не говоря о том, что есть люди, которые совершенно нормально относятся к меньшинствам, но при этом не хотят видеть откровенную демонстрацию и имеют на это право. И к людям, которые так чувствуют себя, в обществе не должно быть ненависти и нетерпимости».