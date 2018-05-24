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Что происходит с Ириной Понаровской
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Как сейчас выглядит Ирина Понаровская 

WMJ.ru 7 часов назад
Фото: WMJ.ru
Советский зритель и слушатель влюбился в Ирину Понаровскую еще в середине 1970-х годов.
Темноволосая звезда кино, международных фестивалей и мюзиклов с рафинированной внешностью и запоминающимся голосом в 1980-е годы окончательно выбрала эстраду и стала блондинкой, влюбив в себя весь Советский Союз. «Рябиновые бусы», «Ты — мой бог», «Я больше не хочу» — без этих хитов Понаровской невозможно представить позднесоветскую и раннюю российскую поп-сцену.
Однако, несмотря на любовь публики и одобрение в шоу-бизнесе, в нулевые Понаровская отошла от дел и долго вела размеренную жизнь в Эстонии, избегая публичности. Не так давно после похорон матери Понаровская вернулась в Россию и поселилась в Санкт-Петербурге.
Известно, что в этом году Понаровская стала бабушкой во второй раз: ее 33-летний сын Энтони Родд стал папой маленькой Шарлотты. Может быть, именно перемены в семье взбодрили Понаровскую, и она стала активно вести свой Instagram: так, недавно 65-летняя звезда опубликовала свой редкий новый снимок, на котором показала подтянутую фигуру и моложавое даже без макияжа лицо.
@irinaponarovskaya_star
В основном певица предпочитает показывать поклонникам ностальгические фото с былых концертов.
@irinaponarovskaya_star
Несмотря на многочисленные сообщения в прессе о том, что Понаровская больше не выступает, концертный директор у нее все-таки есть. В прошлом году в блоге менеджера появилась вот такая запись:
@lera_tuvina
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