Что происходит с Ириной Понаровской

Как сейчас выглядит Ирина Понаровская

Советский зритель и слушатель влюбился в Ирину Понаровскую еще в середине 1970-х годов.

Темноволосая звезда кино, международных фестивалей и мюзиклов с рафинированной внешностью и запоминающимся голосом в 1980-е годы окончательно выбрала эстраду и стала блондинкой, влюбив в себя весь Советский Союз. «Рябиновые бусы», «Ты — мой бог», «Я больше не хочу» — без этих хитов Понаровской невозможно представить позднесоветскую и раннюю российскую поп-сцену.

Однако, несмотря на любовь публики и одобрение в шоу-бизнесе, в нулевые Понаровская отошла от дел и долго вела размеренную жизнь в Эстонии, избегая публичности. Не так давно после похорон матери Понаровская вернулась в Россию и поселилась в Санкт-Петербурге.

Известно, что в этом году Понаровская стала бабушкой во второй раз: ее 33-летний сын Энтони Родд стал папой маленькой Шарлотты. Может быть, именно перемены в семье взбодрили Понаровскую, и она стала активно вести свой Instagram: так, недавно 65-летняя звезда опубликовала свой редкий новый снимок, на котором показала подтянутую фигуру и моложавое даже без макияжа лицо.

@irinaponarovskaya_star

В основном певица предпочитает показывать поклонникам ностальгические фото с былых концертов.

@irinaponarovskaya_star

Несмотря на многочисленные сообщения в прессе о том, что Понаровская больше не выступает, концертный директор у нее все-таки есть. В прошлом году в блоге менеджера появилась вот такая запись: