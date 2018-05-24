Стешу Маликову высмеяли за неумелый фотошоп

Под ногами девушки «поплыла» дорожная разметка.

Публикация от Stesha Malikova (@steshamalikova) 23 Май 2018 в 7:53 PDT 18-летнюю Стефанию Маликову часто критикуют за слишком взрослый, по мнению антифанатов, вид и неподходящую для юной девушки одежду. Но к ее фигуре даже у самых ярых хейтеров никогда не было претензий. Модельные формы Стеши вызывали лишь шквал комплиментов. Но, видимо, девушка решила еще больше усовершенствовать свою внешность, и воспользовалась для этого фоторедактором.

Подписчики сразу заметили огрехи на снимке. И зебра, и дорожная разметка вдали в области ног и бедер юной красавицы просто «поплыла».

«Приблизьте фото, там где заканчиваются шорты — кардинальный перепад. Ноги у людей обычно ровные, а не с угловатыми подъемами и спусками», — написали в социальных сетях подписчики Стефании. «Не такой уж это большой промах», — ответили им другие.

Вроде бы, в последние годы движение против фоторедакторов только набирает обороты — звезды, заметив фотошоп на своих снимках в глянце, возмущаются ретушерами и говорят, что фото слишком далеки от реальности.