Стешу Маликову высмеяли за неумелый фотошоп 

Под ногами девушки «поплыла» дорожная разметка.
18-летнюю Стефанию Маликову часто критикуют за слишком взрослый, по мнению антифанатов, вид и неподходящую для юной девушки одежду. Но к ее фигуре даже у самых ярых хейтеров никогда не было претензий. Модельные формы Стеши вызывали лишь шквал комплиментов. Но, видимо, девушка решила еще больше усовершенствовать свою внешность, и воспользовалась для этого фоторедактором.
Подписчики сразу заметили огрехи на снимке. И зебра, и дорожная разметка вдали в области ног и бедер юной красавицы просто «поплыла».
«Приблизьте фото, там где заканчиваются шорты — кардинальный перепад. Ноги у людей обычно ровные, а не с угловатыми подъемами и спусками», — написали в социальных сетях подписчики Стефании. «Не такой уж это большой промах», — ответили им другие.
Вроде бы, в последние годы движение против фоторедакторов только набирает обороты — звезды, заметив фотошоп на своих снимках в глянце, возмущаются ретушерами и говорят, что фото слишком далеки от реальности.
Зато в своих социальных сетях фотошопом увлекается каждая первая звезда. А каждая вторая с ним перебарщивает. Например, Ольга Бузова «блюрит» свою кожу до неестественного состояния. Этим же грешит и Дженнифер Лопес. Анастасия Квитко подрисовывает себе ягодицы, правда, иногда забывает про тень от них.
Под отредактированными бедрами Бейонсе причудливо плывут ступени, а под попой Бони — каменный бордюр. А Анастасия Волочкова, как истинная звезда, даже позволила себе вместе со своей фигурой изменить линию горизонта.