«Меган упала на принца Гарри»: фотограф рассказал, как создавались свадебные снимки пары

Известного братанца Алексея Любомирского можно смело назвать семейным фотографом принца Гарри и Меган Маркл: именно он сделал снимки пары для объявления о помолвке, а затем ему доверили запечатлеть молодоженов и их близких на официальных свадебных фото.

Любомирский рассказал, как проходила фотосессия жениха и невесты. Оказывается, у него было всего несколько минут на съемку: "Мы вышли на улицу, и по тайм-менеджементу свадьбы мне выделили всего три с половиной минуты. В этот волшебный момент все сошлось. Я предложил Меган присесть на ступеньки, а она неожиданно упала на ноги принца Гарри, они начали смеяться, потому что уже вымотались и думали, что все позади. Так и получилось это чудесное фото".

Групповое семейное фото тоже нельзя назвать классическим, фотограф признался, что ему важно было добавить энергии и жизни этому снимку: "Мне не хотелось, чтобы в кадре герои позировали как спортсмены или военнослужащие, в соотвествии с регламентом и жесткими линиями. Поэтому на снимке кто-то сидит, кто-то стоит, а дети примостились на коленях у родителей — и фото сразу ожило".