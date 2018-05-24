Бывший муж Бритни Спирс требует еще больше денег

Экс-супруг Бритни Спирс Кевин Федерлайн считает, что певица должна платить ему еще больше денег.

После скандального развода со звездой в 2007 году Кевин Федерлайн отстоял право на алименты. Суд постановил, что Спирс должна ежемесячно выплачивать Федерлайну 20 тысяч долларов.

Дети Бритни и Кевина в данный момент живут с отцом. Он считает, что этой суммы недостаточно, чтобы содержать двух сыновей, как подобает детям звезды мирового масштаба. Федерлайн пожаловался, что его доход резко упал с тех пор, как он перестал работать танцором в силу своего возраста.

Теперь экс-супруг Бритни Спирс подрабатывает диджеем, но получает всего три тысячи долларов в месяц. Денег ему не хватает, и он намерен обратиться в суд, чтобы добиться от Бритни увеличения суммы алиментов.

Федерлайн считает, что 20 тысяч долларов были хорошей суммой тогда, когда они только развелись. Но с тех пор цены возросли, а его доходы — упали. Теперь Федерлайну нужно куда больше денег, чтобы достойно содержать детей.

Он считает, что для звезды это не должно стать проблемой, ведь она много зарабатывает.