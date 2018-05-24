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Бывший муж Бритни Спирс требует еще больше денег
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Бывший муж Бритни Спирс требует еще больше денег 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Экс-супруг Бритни Спирс Кевин Федерлайн считает, что певица должна платить ему еще больше денег.
После скандального развода со звездой в 2007 году Кевин Федерлайн отстоял право на алименты. Суд постановил, что Спирс должна ежемесячно выплачивать Федерлайну 20 тысяч долларов.
Дети Бритни и Кевина в данный момент живут с отцом. Он считает, что этой суммы недостаточно, чтобы содержать двух сыновей, как подобает детям звезды мирового масштаба. Федерлайн пожаловался, что его доход резко упал с тех пор, как он перестал работать танцором в силу своего возраста.
Теперь экс-супруг Бритни Спирс подрабатывает диджеем, но получает всего три тысячи долларов в месяц. Денег ему не хватает, и он намерен обратиться в суд, чтобы добиться от Бритни увеличения суммы алиментов.
Федерлайн считает, что 20 тысяч долларов были хорошей суммой тогда, когда они только развелись. Но с тех пор цены возросли, а его доходы — упали. Теперь Федерлайну нужно куда больше денег, чтобы достойно содержать детей.
Он считает, что для звезды это не должно стать проблемой, ведь она много зарабатывает.
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