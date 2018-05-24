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Светлана Лобода стала мамой во второй раз
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Светлана Лобода стала мамой во второй раз 

Passion.ru 5 часов назад
Фото: Instagram
Российские СМИ сообщают, что певица Светлана Лобода родила дочь. Мама и малышка чувствуют себя хорошо.
По данным портала Super.ru, на днях в семье Светланы Лободы произошло радостное событие — певица вновь стала мамой. Звезда по-прежнему держит в секрете имя отца ребенка, но поклонники не сомневаются, что им является лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Источники сообщают, что вес новорожденной крохи составляет 3 килограмма, а ее рост — 48 см. Появиться на свет младшей дочке Лободы помогали врачи престижного медицинского центра Cedars Sinai в Лос-Анджелесе. Имя девочки пока неизвестно.
Напомним, у Светланы есть 7-летняя дочь Ева от предыдущих отношений с украинским танцором Андреем Царем. Несмотря на расставание, Лобода сумела сохранить хорошие отношения с бывшим гражданским супругом, и ее старшая дочь не чувствует себя обделенной отцовской любовью.
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