Светлана Лобода стала мамой во второй раз

Российские СМИ сообщают, что певица Светлана Лобода родила дочь. Мама и малышка чувствуют себя хорошо.

По данным портала Super.ru, на днях в семье Светланы Лободы произошло радостное событие — певица вновь стала мамой. Звезда по-прежнему держит в секрете имя отца ребенка, но поклонники не сомневаются, что им является лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Источники сообщают, что вес новорожденной крохи составляет 3 килограмма, а ее рост — 48 см. Появиться на свет младшей дочке Лободы помогали врачи престижного медицинского центра Cedars Sinai в Лос-Анджелесе. Имя девочки пока неизвестно.

Напомним, у Светланы есть 7-летняя дочь Ева от предыдущих отношений с украинским танцором Андреем Царем. Несмотря на расставание, Лобода сумела сохранить хорошие отношения с бывшим гражданским супругом, и ее старшая дочь не чувствует себя обделенной отцовской любовью.