Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться

Долгое время Ольга Орлова восхищала подписчиков своей скромностью и тактичностью. Они не уставали петь подруге Жанны Фриске дифирамбы, рассуждать об изяществе ее фигуры и о том, как хорошо Ольга выглядит в свои 40 лет.

Но внезапно с певицей что-то случилось: она стала постить фото в купальниках, и чем дальше, тем откровеннее. Однажды она даже выложила снимок, за который ее обвинили чуть ли не в порнографии.

А теперь на Орлову вылили новый ушат грязи и негативных комментариев — а все за фото с обнаженными плечами и с очень низким вырезом на блузке. И хоть подписчики оценили налитую грудь Ольги, все же в адрес экс-«блестящей» посыпались упреки:

«Вот смотрю инстаграм, и многие *иськи наголо и крестик вешают между. Зачем так делать? Кто-то знает? Это что за мода такая?»

«Скромнее надо быть в твоем-то возрасте».

«Почти голая))»

«Разденься уж совсем, соответствуй высокой чести-быть ведущей *овнопроекта!А то о высоком и полуголая!»

«Последнее время вы уже ВСЁЁЁЁ показали…ЗАЧЕМ? Зачем так оголяться?»

@olgaorlova1311

Далее подписчики попросили ведущую одеться, но большинство таких комментариев, как и негативных комментариев вообще, Ольга предпочитает удалять.