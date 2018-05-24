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Питт не пускает детей Джоли за границу
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Питт не пускает детей Джоли за границу 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Вот уже два года звездная не-пара Брэд Питт и Анджелина Джоли никак не может сойтись на условиях развода. На этот раз камнем преткновения стал выезд за рубеж их детей.
Брэд Питт отстоял в суде свои родительские права и теперь может влиять на решение о выезде наследников за границу. По правилам их детям необходимо согласие обоих родителей, чтобы покинуть страну.
Когда Анджелина Джоли решила взять с собой в Великобританию шестерых детей на съемки второй части "Малефисенты", Питт отказался давать добро. Актриса хотела уехать вместе с отпрысками, чтобы проводить больше времени с ними в перерывах между работой. Но упрямство Питта перевернуло планы Анджелины с ног на голову.
Западные таблоиды сообщают, что Джоли пришла в ярость от такого упорства Брэда. То ли еще будет!
Женский форум
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