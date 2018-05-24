«Я до сих пор люблю Брэда Питта» 

Брэд Фэлчак и Гвинет Пэлтроу

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 14 Май 2017 в 2:09 PDT

С Крисом Мартином Гвинет находится в хороших отношениях, хотя они: "…пережили довольно тяжелые времена, и тогда мне не хотелось его видеть и даже ужинать рядом, как и ему со мной". А главный секрет их хороших отношений после развода в том, что у них одинаковые ценности и взгляды на воспитание детей.