Ким Кардашьян изменила внешность ради мужа

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян перекрасила волосы в честь празднования четвертой годовщины свадьбы с рэпером Канье Уэстом. Видео с новой внешностью телезвезда опубликовала в stories своего Instagram-аккаунта.

Блондинка-Кардашьян показала прическу своим подписчикам, во время поездки на заднем сидение автомобиля. «Я снова стала блондинкой. Блонд — любимый цвет волос Канье, и я покрасилась в честь нашей годовщины», — говорит 37-летняя Кардашьян на ролике.

До этого она красилась волосы в блонд в сентябре 2017 года, а в феврале 2018-ого добавила розовый оттенок. В марте Кардашьян вернула свой натуральный темный цвет.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились 24 мая 2014 года. До этого пара состояла в отношениях два года.

В апреле Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram фотографию в обнаженном виде, чтобы отвлечь внимание поклонников от постов ее мужа, рэпера Канье Уэста в Twitter. В продолжение рекламной кампании, посвященной ее новому аромату, Кардашьян сфотографировалась, лежа на столе без одежды и прикрывая грудь рукой.