Тарзан хотел помочь людям снимком в трусах 

Знаменитый танцор и муж певицы Наташи Королевой Тарзан опубликовал новую фотографию. В своем профиле в Инстаграм он выложил снимок, на котором изображен в одном нижнем белье.
Подписал кадр артист лаконично (орфография, пунктуация здесь и далее в комментариях сохранены):
Возьми СВЕТ! …я просто хотел помочь ЛЮДЯМ!
Многочисленные подписчики встретили снимок бурной реакцией:
Спасибо, душа моя! У меня теперь в доме светло, а счетчик не крутится. И лежу я посреди света твоего в обмороке от твоей красоты неземной. Рада видеть тебя в добром здравии.
— написал один из поклонников.
Открываю Инстаграм и тут такое на ночь😁 отлично выглядите! И спасибо за позитив!🙂🤗
— оставил комментарий другой подписчик Тарзана.
А кое-кто не понял, что собирался сказать своей фотографией артист:
У меня вопрос по существу — помочь хотел чем конкретно?
Этот и другие комментарии Тарзан оставил без внимания.