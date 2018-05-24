Ещё
Тарзан хотел помочь людям снимком в трусах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тарзан хотел помочь людям снимком в трусах 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @tarzan___official
Знаменитый танцор и муж певицы Наташи Королевой Тарзан опубликовал новую фотографию. В своем профиле в Инстаграм он выложил снимок, на котором изображен в одном нижнем белье.
Подписал кадр артист лаконично (орфография, пунктуация здесь и далее в комментариях сохранены):
Возьми СВЕТ! …я просто хотел помочь ЛЮДЯМ!
Многочисленные подписчики встретили снимок бурной реакцией:
Спасибо, душа моя! У меня теперь в доме светло, а счетчик не крутится. И лежу я посреди света твоего в обмороке от твоей красоты неземной. Рада видеть тебя в добром здравии.
— написал один из поклонников.
Открываю Инстаграм и тут такое на ночь😁 отлично выглядите! И спасибо за позитив!🙂🤗
— оставил комментарий другой подписчик Тарзана.
А кое-кто не понял, что собирался сказать своей фотографией артист:
У меня вопрос по существу — помочь хотел чем конкретно?
Этот и другие комментарии Тарзан оставил без внимания.
Женский форум6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться61
Как уродует пластическая хирургия1
Китайцы рассказали о смертельной опасности шашлыка84
Почему вы едите банан неправильно17
Как выглядят дети, которых вырастили звери2
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
06:17
Как уродует пластическая хирургия
Красота
05:44
Кто выживет в апокалипсис: мужчины или женщины
Психология
00:44
«Вы же замужем!»: Лукьянова показала фото из душа
Звёзды
06:54
Раскрыты секреты выигрыша в играх
Психология
04:12
Видео-тест расскажет, гений вы или ненормальный
Психология
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
00:51
Муж Шурыгиной рассказал о ее миллионах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение