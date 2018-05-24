Тарзан хотел помочь людям снимком в трусах

Публикация от Сергей Глушко (Тарзан) (@tarzan___official) 23 Май 2018 в 7:50 PDT Знаменитый танцор и муж певицы Наташи Королевой Тарзан опубликовал новую фотографию. В своем профиле в Инстаграм он выложил снимок, на котором изображен в одном нижнем белье.

Подписал кадр артист лаконично (орфография, пунктуация здесь и далее в комментариях сохранены):

Возьми СВЕТ! …я просто хотел помочь ЛЮДЯМ!

Многочисленные подписчики встретили снимок бурной реакцией:

Спасибо, душа моя! У меня теперь в доме светло, а счетчик не крутится. И лежу я посреди света твоего в обмороке от твоей красоты неземной. Рада видеть тебя в добром здравии.

— написал один из поклонников.

Открываю Инстаграм и тут такое на ночь😁 отлично выглядите! И спасибо за позитив!🙂🤗

— оставил комментарий другой подписчик Тарзана.

А кое-кто не понял, что собирался сказать своей фотографией артист:

У меня вопрос по существу — помочь хотел чем конкретно?

Этот и другие комментарии Тарзан оставил без внимания.