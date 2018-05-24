«Слезы наворачиваются»: Савичева о дочери

«С появлением Ани я стала замечать, как быстро бежит время. Казалось, совсем недавно она родилась, а уже пытается делать первые шаги, машет ручкой при встрече или прощании, первые зубки стучат по ложке. И я понимаю, что нужно пользоваться моментом пока она еще такая маленькая и дает себя обнимать и целовать. Многие рассказывают, что в переходный возраст дети не любят нежностей. А когда представляю, что она уходит создавать свою семью, вообще наворачиваются слезы», — призналась певица.

«С одной стороны это правильно, а с другой — непривычно и как-то тяжеловато для родителей. Поэтому давайте ценить каждый момент проведенный вместе со своими детьми, ведь они так быстро растут», — обратилась она к молодым мамам.

Недавно малышка преподнесла маме сюрприз: «В девять месяцев Аня начала говорить Мама! До этого момента почему то ей лучше давались слоги ба, па, ге. А тут Ма-ма-ма, как начала, так целый день тренировалась. Вы не представляете что со мной творилось, когда я услышала это впервые! Мое сердце сначала замерло, потом бешено заколотилось, потом опять замерло! Это чудо, которое происходит у тебя на глазах! Как будто мне каждый раз вручают Оскар или Греми и еще Золотой глобус впридачу! Каждый раз, когда она говорит мне мама, хочется целовать и обнимать ее без остановки! Вот это настоящее счастье и чудо! Счастливей меня в этот момент нет никого на планете».

Несмотря на такое активное материнство и работу над новым материалом, Юля находит время для себя и занимается творчеством: печет торты и рисует картины. «Ура! Я закончила портрет! На нем изображена моя племянница. Рисовала карандашами, которые подарили ребята из фан клуба. Спасибо вам еще раз! "Лиза", полотно, карандаши, 2018 год», — поделилась она на днях.