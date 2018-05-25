Ещё
Бондарчук в «голом» платье поздравляет бойфренда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бондарчук в «голом» платье поздравляет бойфренда 

Passion.ru 6 часов назад
Светлана Бондарчук снова посвятила трогательный пост Сергею Табунову.
Новая любовь преобразила Светлану Бондарчук: поклонники отмечают особый блеск в ее глазах, а СМИ — восхищаются смелыми нарядами. Сегодня звезда продемонстрировала очередной. «Платьев много не бывает…», — уверена она.
Сегодня возлюбленный Светланы, фотограф Сергей Табунов празднует день рождения, с чем его и поздравила звезда. «Сережа, с днем рождения! ❤️», — написала она под романтичным видеороликом.

Публикация от Sveta R (@a030aa)

Светлана уже поздравляла Табунова с днем рождения год назад, но тогда ее пост не вызвал особого ажиотажа: все сочли мужчину просто очередным другом бывшей жены Федора Бондарчука.
На днях пара появились на театральном перформансе. Светлана выглядела озорной и счастливой, а Сергей — немного смущенным.
Passion.ru: последние новости
«С любовью, твой братишка Филя»: Киркоров забавно и трогательно поздравил Орбакайте Настя Каменских подтвердила, что вышла замуж «Наворачиваются слезы»: Юлия Савичева рассказала о материнстве и дочери
Женский форум26
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться108
47-летняя Наргиз разделась для фото2
Интимный дневник пары за 30 дней1
Как уродует пластическая хирургия3
Почему вы едите банан неправильно29
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
11:46
Звезды, которые порождают скандалы и после смерти
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение