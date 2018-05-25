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«Волосатое» платье Подольской насмешило фанатов
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«Волосатое» платье Подольской насмешило фанатов 

WDay.ru 9 часов назад
Певица выбрала не самый удачный наряд.
Наталья Подольская поделилась с поклонниками своим фото с одной из модных вечеринок. И все внимание сразу же привлекло ее платье. У фолловеров появилось множество вопросов и шуток по поводу наряда.
Большая часть посмеялась над тем, что верхняя часть платья напоминает волосатый мужской живот. К тому же, из-за фасона создалось впечатление, что одна из самых привлекательных частей тела красавицы попросту обвисла. К сожалению, ни фотографий, ни видео без жакета Наталья не показала — так что непонятно, действительно ли платье можно считать модным промахом, или виноват просто неудачный ракурс.
Кстати, в одном из интервью Наталья рассуждала о своем стиле так: «Чего бы я никогда не надела? Да чего я только уже не надевала в этой жизни, но, наверное, что-то не надела бы. У меня был опыт, когда я была еще совсем маленькая, мне было 23 года, на „Фабрике звезд“ стилист мне предложил надеть ботфорты, мини-юбку, кожаную куртку, зачесал волосы в конский хвост и еще хотел накрасить губы красной помадой. Я просто расплакалась, но, несмотря на мой страх, что меня посчитают зазвездившейся, я сказала, что я это надевать не буду. И, к моему удивлению, все прошло нормально, команда отнеслась с пониманием».
Теперь Подольская сама вольна выбирать, что ей носить. Кстати, относительно этого наряда к полупрозрачной юбке никаких нареканий не было. Фанаты лишь восхитились стройными ногами своей любимицы. Действительно, фигура у звезды— просто загляденье!
«Я вообще собой довольна. Хотя мне по-прежнему не нравится нос. Но в целом всякий раз, когда я куда-то собираюсь и перед выходом смотрю на себя в зеркало, я себе нравлюсь. Не потому что я совершенство, а потому что я в гармонии с собой и своим телом. Наверное, хорошо выгляжу потому, что у меня все хорошо», — всегда говорила Подольская.
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