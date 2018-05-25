Звезды, которые порождают скандалы и после смерти 

В смерть любимцев публики, которые ушли из жизни молодыми, порой сложно поверить. Эти пользуются нечистые на руку люди, которые спекулируют на памяти погибших и придумывают всё новые и новые истории ради очередного скандала.
1. Людмила Зыкина, исполнительница народных песен, настоящая советская и российская звезда, скончалась в 2009 году. Однако родственники не смогли разобраться с наследством и устроили публичную делёжку. Разборки тянулись несколько лет.
2. Людмила Гурченко, любимая несколькими поколениями актриса, скончалась в 2011 году. После её смерти началась тяжба между последним супругом артистки и её дочерью, которые скандально делили оставленную в наследство недвижимость.
3. Жанна Фриске, певица, ушла из жизни в 2015 году. Сразу после смерти исполнительницы начались публичные разбирательства между гражданским супругом и родственниками Фриске из-за денег и сына Жанны. Перепалки на страницах СМИ и скандальные ток-шоу, в которых упоминается имя певицы, продолжаются до сих пор.
4. Элвис Пресли, олицетворяющий целую эпоху в шоу-бизнесе, умер в 1977 году. Миллионы фанатов певца по всему миру отказались верить в смерть кумира. Несмотря на то, что прошло уже 40 лет, люди постоянно сообщают, что видела короля рок-н-ролла живым в том или ином месте.