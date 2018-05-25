Звезды, которые порождают скандалы и после смерти

В смерть любимцев публики, которые ушли из жизни молодыми, порой сложно поверить. Эти пользуются нечистые на руку люди, которые спекулируют на памяти погибших и придумывают всё новые и новые истории ради очередного скандала.

1. Людмила Зыкина , исполнительница народных песен, настоящая советская и российская звезда, скончалась в 2009 году. Однако родственники не смогли разобраться с наследством и устроили публичную делёжку. Разборки тянулись несколько лет.

2. Людмила Гурченко , любимая несколькими поколениями актриса, скончалась в 2011 году. После её смерти началась тяжба между последним супругом артистки и её дочерью, которые скандально делили оставленную в наследство недвижимость.

3. Жанна Фриске , певица, ушла из жизни в 2015 году. Сразу после смерти исполнительницы начались публичные разбирательства между гражданским супругом и родственниками Фриске из-за денег и сына Жанны. Перепалки на страницах СМИ и скандальные ток-шоу, в которых упоминается имя певицы, продолжаются до сих пор.