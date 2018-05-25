Как стареют кумиры

Одна из главных проблем, которые не дают спать спокойно знаменитостям, — возраст. Появление седины и морщин, потеря физической формы, невозможность сохранить прежнюю фигуру — всё это лишает актёров и певцов перспектив. Кто-то мчится к пластическому хирургу, чтобы скрыть приближающуюся старость, а кто-то предпочитает не маскировать возраст.

1. Людмила Чурсина , великолепная советская и российская актриса, и не думает обращаться к пластике, но в свои 76 по-прежнему неотразима.

2. Элина Быстрицкая , признанная красавица советского кино, никогда не поставляла лицо под скальпель. Вряд ли кто-то согласится, что это был правильный выбор. 90-летняя актриса сегодня выглядит истинной гранд-дамой.

3. Мишель Мерсье, имя которой уже неотделимо от имени её персонажа, Анжелики в серии исторических фильмов, к 78 годам практически не растеряла обаяния.

4. Александр Ширвинтд, актёр, регулярно представавший в образе элегантного соблазнителя, к 83 годам почти не изменился. До сих пор он не выходит из образа и блистает на сцене.