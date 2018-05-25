Ещё
Как стареют кумиры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как стареют кумиры 

Рамблер 5 часов назад
Одна из главных проблем, которые не дают спать спокойно знаменитостям, — возраст. Появление седины и морщин, потеря физической формы, невозможность сохранить прежнюю фигуру — всё это лишает актёров и певцов перспектив. Кто-то мчится к пластическому хирургу, чтобы скрыть приближающуюся старость, а кто-то предпочитает не маскировать возраст.
1. Людмила Чурсина, великолепная советская и российская актриса, и не думает обращаться к пластике, но в свои 76 по-прежнему неотразима.
2. Элина Быстрицкая, признанная красавица советского кино, никогда не поставляла лицо под скальпель. Вряд ли кто-то согласится, что это был правильный выбор. 90-летняя актриса сегодня выглядит истинной гранд-дамой.
3. Мишель Мерсье, имя которой уже неотделимо от имени её персонажа, Анжелики в серии исторических фильмов, к 78 годам практически не растеряла обаяния.
4. Александр Ширвинтд, актёр, регулярно представавший в образе элегантного соблазнителя, к 83 годам почти не изменился. До сих пор он не выходит из образа и блистает на сцене.
5. Шон Коннери — легенда Голливуда, первый исполнитель роли Джеймса Бонда. Даже в почтённом возрасте (актёру уже 87 лет) Коннери прекрасен и сексуален.
6. Ален Делон — бесспорное воплощение мужской красоты. С самого первого появления на экране актёр стал любимцем женщин. И сейчас, когда ему 83, на Алена даже молодые девушки смотрят с нескрываемым восхищением.
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться108
47-летняя Наргиз разделась для фото2
Интимный дневник пары за 30 дней1
Как уродует пластическая хирургия3
«Спокойное отношение к сексу с кем угодно»47
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
11:46
Звезды, которые порождают скандалы и после смерти
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение