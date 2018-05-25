Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь

Вчера стало известно, что популярная певица Светлана Лобода во второй раз стала мамой. Она родила дочь. А сегодня звезда уже сама официально подтвердила это событие. Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram нежную фотографию, на которой можно увидеть новорожденную малышку. И кажется, кадр был сделан в момент, когда Светлана кормила дочку грудью. Также в этом же посте певица внезапно решила обратиться к отцу ребенка.

Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным, ❤

— написала она, так и не назвав его имени.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 25 Май 2018 в 12:16 PDT

«Счастья и здоровья крошке и вам», «Какое счастье, растите здоровенькими🌸»,

«Какая милость😌»,

«Какая малютка, милотааааа!❤️Поздравляю!», — тут же начали писать поклонники певицы в комментариях к публикации.

Известно, что роды Светланы Лободы прошли в одной из лучших клиник США. Малышка появилась на свет без каких-либо проблем. А потому сейчас и мама, и дочь чувствуют себя хорошо.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 14 Фев 2018 в 9:34 PST

Напомним, Светлана Лобода уже растит дочь Евангелину, малышка появилась на свет в 2011 году в отношениях артистки с танцором, хореографом и диджеем Андреем Царем. В 2014 году певица официально сообщила о том, что рассталась с отцом своего ребенка.

О том, кто отец ее второго малыша, звезда не говорит. Однако СМИ утверждают, что звезда забеременела от лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, который активно ухаживал за Светланой в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Во время этого фестиваля знаменитостей много раз видели вместе, в том числе и на различных вечеринках. Однако ранее считалось, что дальше обычного флирта эти отношения не зашли. Теперь же утверждается, что Светлана и Тилль все это время продолжали тайно встречаться.

Поклонникам остается лишь строить догадки и ждать подтверждения слухов от самой певицы.

Интересно, что за месяц до родов Светлана Лобода появилась на фестивале Coachella в Лос-Анджелесе в майке с символикой Rammstein.