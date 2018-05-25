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Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
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Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь 

Letidor.ru 4 часа назад
Вчера стало известно, что популярная певица Светлана Лобода во второй раз стала мамой. Она родила дочь. А сегодня звезда уже сама официально подтвердила это событие. Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram нежную фотографию, на которой можно увидеть новорожденную малышку. И кажется, кадр был сделан в момент, когда Светлана кормила дочку грудью. Также в этом же посте певица внезапно решила обратиться к отцу ребенка.
Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным, ❤
— написала она, так и не назвав его имени.
«Счастья и здоровья крошке и вам», «Какое счастье, растите здоровенькими🌸»,
«Какая милость😌»,
«Какая малютка, милотааааа!❤️Поздравляю!», — тут же начали писать поклонники певицы в комментариях к публикации.
Известно, что роды Светланы Лободы прошли в одной из лучших клиник США. Малышка появилась на свет без каких-либо проблем. А потому сейчас и мама, и дочь чувствуют себя хорошо.
Напомним, Светлана Лобода уже растит дочь Евангелину, малышка появилась на свет в 2011 году в отношениях артистки с танцором, хореографом и диджеем Андреем Царем. В 2014 году певица официально сообщила о том, что рассталась с отцом своего ребенка.
О том, кто отец ее второго малыша, звезда не говорит. Однако СМИ утверждают, что звезда забеременела от лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, который активно ухаживал за Светланой в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Во время этого фестиваля знаменитостей много раз видели вместе, в том числе и на различных вечеринках. Однако ранее считалось, что дальше обычного флирта эти отношения не зашли. Теперь же утверждается, что Светлана и Тилль все это время продолжали тайно встречаться.
Поклонникам остается лишь строить догадки и ждать подтверждения слухов от самой певицы.
Интересно, что за месяц до родов Светлана Лобода появилась на фестивале Coachella в Лос-Анджелесе в майке с символикой Rammstein.
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