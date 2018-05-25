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Пары со скандальной разницей в возрасте
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Пары со скандальной разницей в возрасте 

Рамблер 2 часа назад
Пары, в которых муж старше жены на 10-20 лет, сегодня не редкость. Но как насчёт 30, 40 или даже 50 лет разницы между супругами? Некоторым юным красавицам нравятся зрелые мужчины, но неужели им действительно нужен муж, который гораздо лучше будет смотреться в роли дедушки?
1. Актёр Джеймс Вудс и его девушка Кристен Богнес с разницей в 46 лет. Кстати, прежняя подружка Джеймса была старше Кристен на 6 лет. 20-летнюю Кристен сложно назвать образцовой: некоторое время назад её арестовывали за хранение наркотиков.
2. Миллионер Джеффри Эдельштейн и Габи Греко с разницей в 46 лет. Эдельштейн известен пристрастием к молодым красоткам. Его жёны были существенно моложе. В 2015 году 72-летний миллионер женился на 26-летней модели Греко, после Габи забеременела, но спустя некоторое время супруги расстались.
3. Миллионер Джеймс Говард Маршалл и Анна Николь Смит с разницей в 62 года. Девушка подрабатывали в стриптиз-клубе, где и встретила будущего супруга. Через год после свадьбы 90-летний Говард скончался, а Анна Николь погрязла в дележе наследства. В 2007 году умерла и Анна Николь в возрасте 39 лет.
4. Основатель журнала Playboy Хью Хефнер и Кристал Харрис с разницей в 60 лет. В прошлом году 89-летний Хью скончался. Молодая 32-летняя вдова получила дом за 5 миллионов долларов и все подаренные украшения.
5. Актёр Иван Краско и Наталья Шевель с разницей в возрасте 60 лет. Пара известна в России не только возрастной разницей, но и регулярными разборками на различных ток-шоу.
Женский форум
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