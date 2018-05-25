Знаменитости, которые отказались от звездной жизни 

Люди мечтают стать знаменитостями, а некоторые звёзды хотят стать обычными людьми. И кое-кому это даже удаётся. Вот несколько селебрити, которые отказались от звёздной жизни и предпочли свету софитов семейный уют и работу вне съёмочной площадки и сцены.
1. Джек Глисон. Его прославила роль злодея Джоффри Баратеона в телесериале «Игра престолов». В какой-то момент Джек решил сосредоточиться на академическом образовании и ушёл в тень. Сейчас он изредка появляется на подмостках крошечных театров.
2. Дилан Спраус. Вместе с братом-близнецом играл в сериале «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». Мальчики к 2007 году стали самыми богатыми детьми в мире. Повзрослев, Дилан вложил деньги в пивоварню, причём начал заниматься пивоварением сам.
3. Аманда Байнс. Юная голливудская звезда блеснула в лентах «Она –мужчина», «Лак для волос», «Отличница лёгкого поведения». Ранняя слава привела к проблемам с алкоголем и наркотиками. Но, проходя лечение, Аманда вдруг увлеклась дизайном одежды. Сейчас она занимается собственной линей и выпускает новые коллекции.
4. Джонатан Липники. Переиграл массу очаровательных малышей в фильмах конце девяностых. После окончания школы Джонатан забросил съёмки в угоду давнему увлечению — борьбе джиу-джитсу. Сегодня Липники спортсмен-профессионал и преподаватель.