Знаменитости, которые отказались от звездной жизни

Люди мечтают стать знаменитостями, а некоторые звёзды хотят стать обычными людьми. И кое-кому это даже удаётся. Вот несколько селебрити, которые отказались от звёздной жизни и предпочли свету софитов семейный уют и работу вне съёмочной площадки и сцены.

1. Джек Глисон . Его прославила роль злодея Джоффри Баратеона в телесериале «Игра престолов». В какой-то момент Джек решил сосредоточиться на академическом образовании и ушёл в тень. Сейчас он изредка появляется на подмостках крошечных театров.

2. Дилан Спраус . Вместе с братом-близнецом играл в сериале «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». Мальчики к 2007 году стали самыми богатыми детьми в мире. Повзрослев, Дилан вложил деньги в пивоварню, причём начал заниматься пивоварением сам.

3. Аманда Байнс . Юная голливудская звезда блеснула в лентах «Она –мужчина», «Лак для волос», «Отличница лёгкого поведения». Ранняя слава привела к проблемам с алкоголем и наркотиками. Но, проходя лечение, Аманда вдруг увлеклась дизайном одежды. Сейчас она занимается собственной линей и выпускает новые коллекции.