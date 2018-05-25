Ещё
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знаменитости, которые отказались от звездной жизни 

Рамблер 2 часа назад
Люди мечтают стать знаменитостями, а некоторые звёзды хотят стать обычными людьми. И кое-кому это даже удаётся. Вот несколько селебрити, которые отказались от звёздной жизни и предпочли свету софитов семейный уют и работу вне съёмочной площадки и сцены.
1. Джек Глисон. Его прославила роль злодея Джоффри Баратеона в телесериале «Игра престолов». В какой-то момент Джек решил сосредоточиться на академическом образовании и ушёл в тень. Сейчас он изредка появляется на подмостках крошечных театров.
2. Дилан Спраус. Вместе с братом-близнецом играл в сериале «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». Мальчики к 2007 году стали самыми богатыми детьми в мире. Повзрослев, Дилан вложил деньги в пивоварню, причём начал заниматься пивоварением сам.
3. Аманда Байнс. Юная голливудская звезда блеснула в лентах «Она –мужчина», «Лак для волос», «Отличница лёгкого поведения». Ранняя слава привела к проблемам с алкоголем и наркотиками. Но, проходя лечение, Аманда вдруг увлеклась дизайном одежды. Сейчас она занимается собственной линей и выпускает новые коллекции.
4. Джонатан Липники. Переиграл массу очаровательных малышей в фильмах конце девяностых. После окончания школы Джонатан забросил съёмки в угоду давнему увлечению — борьбе джиу-джитсу. Сегодня Липники спортсмен-профессионал и преподаватель.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться108
47-летняя Наргиз разделась для фото2
Интимный дневник пары за 30 дней1
Как уродует пластическая хирургия3
Почему вы едите банан неправильно29
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
11:46
Звезды, которые порождают скандалы и после смерти
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение