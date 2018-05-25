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Кто из звезд ест жуков
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Необычные привычки звезд: часть первая 

Harper’s Bazaar 6 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вот этого мы о наших любимых героях точно не знали.

Анджелина Джоли

Красавица и умница Анджелина не брезгует есть жуков. Да, пусть это невкусно и, мягко скажем, неприятно — но ради ударной дозы актриса готова на все.

Дженнифер Энистон

Бывшая соперница (а теперь еще и подруга по несчастью) Анджелины Джоли входит в самолет исключительно с правой ноги. Она верит, что иначе полет станет небезопасным.

Деми Ловато

Даже в отпуск берет с собой своего тренера по кикбоксингу. И нет, между ними исключительно дружеские отношения: просто Деми обожает этот вид спорта (а еще буквально помешана на стремлении к идеальной фигуре).

Джессика Симпсон

А это по-настоящему странно: Джессика никогда в жизни не курила, но при этом обожает жвачку, которая может помочь отучиться от пагубной привычки.

Эмма Уотсон

Друзья жалуются, что актрису приходится ждать в буквальном смысле часами: она не может даже выйти из дома, не расчесав как следует волосы. Под "как следует" мы имеем в виду 50-70 взмахов расческой (что, конечно, отнимает кучу времени).
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