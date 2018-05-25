Друг Шнурова уверен, что развода не будет

В своем Instagram‐аккаунте лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о разводе с женой Матильдой. В разговоре с «360» его друг Станислав Барецкий заявил, что считает новость фейком.

Мужчина рассказал нашему корреспонденту, что давно знает чету Шнуровых, поэтому уверен, что сообщение в соцсети артиста — всего лишь фейк.

«Шнур утку запустил очередную. Просто Сергей любит иногда подергать ниточки про свою персону, поэтому сделал такой вброс по поводу развода. Потом будет, что они, типа, помирились. Появится очередной пост, где они вместе, целуются, и у них все хорошо где-нибудь на Канарских островах. Скорее всего, так», — уточнил приятель певца.

По его словам, и Матильда, и Сергей — сложные люди.

«Они — два медведя в одной берлоге. Но если бы было что-то серьезно, я бы уже знал об этом, поэтому считаю, что это вброс со стороны Шнура, чисто постебаться над своими фанатами. Сейчас все это начнут обсуждать», — подчеркнул собеседник «360».

Новость о разводе знаменитой пары появилась в Instagram-аккаунте Сергея Шнурова в пятницу, 25 мая. В ней певец попросил журналистов уважать его личное пространство и заявил, что расстается с Матильдой «с большим сожалением, но с любовью и благодарностью друг к другу».