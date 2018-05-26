50-летняя Николь Кидман впервые станет бабушкой

Голливудская актриса Николь Кидман почти 10 лет прожила в браке с коллегой Томом Крузом . Пара усыновила двоих малышей — девочку и мальчика, но и это не помогло сохранить их семью. Теперь их приемная дочка Изабелла сама решила стать мамой — взять ребенка из детдома.

eva.ru

25-летняя приемная дочь актрисы Николь Кидман Изабелла планирует усыновить ребенка, таким образом, знаменитость впервые станет бабушкой. 50-летняя кинозвезда не только поддержала решение своей наследницы, но и планирует помочь ей и ее мужу в реализации планов. По данным СМИ, экс-жена Тома Круза купит для семьи особняк с пятью спальнями.

По сообщениям инсайдеров, Изабелла ценит то, что для нее в свое время сделали приемные родители и хочет помочь ребенку обрести семью, которой она в прошлом была лишена. Отмечено, что Кидман считает ситуацию отличной возможностью сблизиться с приемной дочкой, общение с которой в последнее время было редким.

Николь удочерила Изабеллу вместе с Томом Крузом в начале 90-х, во взрослом возрасте девушка отдалилась от приемных родителей и даже не пригласила их на свою свадьбу. Многие поклонники артистки рады желанию Кидман помочь молодой семье: «Отличная новость! Рад за них!» «А своих почему не родить? Это было бы логично». «Я считаю усыновление отличным вариантом для бездетных пар, это возможность сделать доброе дело». «А я не могла бы любить чужого ребенка, увы». «Николь — молодец, хорошо, что она с дочкой решила помириться, они же не сильно ладили, насколько нам известно».

eva.ru