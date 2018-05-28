Энистон рассказала, в чем секрет ее молодости

Поклонники давно просят Дженнифер Энистон раскрыть секрет ее молодости, и недаром: в 49 лет актриса выглядит на 30 с хвостиком и демонстрирует подтянутую фигуру, которая ничуть не изменилась с момента съемок в "Друзьях".

И вот Джен сжалилась над нами и рассказала, что помогает ей сохранять цветущий вид. Оказывается, каждое утро Энистон начинает со смузи, в которое добавляет пептид коллагена, который стоит всего $15 (меньше тысячи рублей).

Эффект замечают не только окружающие, но и сама Дженнифер: "Я обожаю эту добавку, потому что вижу, что она работает. Мои ногти стали более крепкими и здоровыми, и у них появился блеск. Это то, что исходит изнутри".

Кроме того, Энистон утверждает, что никогда не делала инъекции ботокса (интересно, она лукавит?), а просто умывается обычной водой с мылом и затем наносит крем с SPF-защитой.

Что ж, любимая чудо-добавка звезды не стоит космических денег, и мы всегда можем на себе опробовать ее чудодейственный эффект.