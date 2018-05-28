Маликов показал лицо сына

Малыш появился в финале нового видео артиста.

Многочисленные поклонники известного певца, автора песен, продюсера Дмитрия Маликова снова ликуют: артист порадовал публику новым видеоклипом — на песню «Последний романтик». Более того: в ролике мужчина снял своего маленьго сына Марка, малыш появляется на нескольких кадрах в финале видеоряда.

Интересно, что по сюжету в начале ролика журналистка спрашивает звездного отца, когда же он покажет своего сына общественности, на что тот дает понять, что вопрос некорректен: закатывает глаза и прикладывает ладонь к лицу. А уже в завершение клипа берет сына на руки и откидывается на кровать.

Скриншот

Напомним, в конце января нынешнего года Дмитрий Маликов во второй раз стал папой: у артиста родился долгожданный сын. Ребенок появился на свет благодаря услугам суррогатной матери.

Певец и его жена Елена вместе с 1992 года. Помимо маленького сына пара растит 18-летнюю дочь Стефанию. Также у супруги артиста есть 32-летняя дочь Ольга от предыдущего брака.