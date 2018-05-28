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Сын Михаила Круга вырос копией отца
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Сын Михаила Круга вырос копией отца 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Как известно, в конце июня 2002 года известный шансонье Михаил Круг был убит в собственном доме. Страшные воспоминания о том дне не может забыть его жена Ирина. На тот момент их общему сына Александру было всего чуть больше месяца. И хоть вдова уже построила новые отношения, она хранит в себе воспоминания о Михаиле и всегда о нем думает. На днях наследнику артиста исполнилось 16 лет.
Ирина впервые за долгое время показала фото повзрослевшего сына и трогательно поздравила его с днем рождения. «С Днем Рождения сынок, родной, любимый», — написала она. На кадрах Александр в черной футболке и брюках обнимает свою маму. Также Ирина поделилась архивным фото, на котором ее наследник запечатлен еще совсем ребенком. Он ест булочку, держа в руках стакан. Позже именинник поблагодарил всех за теплые поздравление. Поклонники отметили, что он вырос настоящим красавцем и стал копией своего отца.
В прошлом году вдова певца призналась, что ее сын осознал то, что его отца нет в живых, только в 12 лет. Он очень тяжело переживал эту трагедию. Сам наследник Круга не помнит этого момента. Александр не скрывает, что ему очень сильно не хватает папы. Ирина также рассказывала, что отдала сын в Кадетское училище, где он проучился три года, чтобы его перевоспитать. Она отметила, что у него непростой характер. Сейчас Ирина продолжает дело мужа: поет романсы, популярную музыку и шансон.
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