Сын Михаила Круга вырос копией отца 

Ирина впервые за долгое время показала фото повзрослевшего сына и трогательно поздравила его с днем рождения. «С Днем Рождения сынок, родной, любимый», — написала она. На кадрах Александр в черной футболке и брюках обнимает свою маму. Также Ирина поделилась архивным фото, на котором ее наследник запечатлен еще совсем ребенком. Он ест булочку, держа в руках стакан. Позже именинник поблагодарил всех за теплые поздравление. Поклонники отметили, что он вырос настоящим красавцем и стал копией своего отца.

Публикация от Ирина Круг (@irinakrug) 26 Май 2018 в 12:05 PDT

В прошлом году вдова певца призналась, что ее сын осознал то, что его отца нет в живых, только в 12 лет. Он очень тяжело переживал эту трагедию. Сам наследник Круга не помнит этого момента. Александр не скрывает, что ему очень сильно не хватает папы. Ирина также рассказывала, что отдала сын в Кадетское училище, где он проучился три года, чтобы его перевоспитать. Она отметила, что у него непростой характер. Сейчас Ирина продолжает дело мужа: поет романсы, популярную музыку и шансон.