Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад 

В своем профиле в сети Инстаграм супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал снимок почти 40-летней давности. На фотографии среди прочих изображены его родители, оказавшиеся на ужине с Аллой Пугачевой в 1979 году.
Отметим, что самому Максиму на тот момент было 3 года. Подписчики артиста незамедлительно кинулись обращаться на это внимание в комментариях. Они отмечали тот факт, что Максим познакомился со своей будущей женой, когда тому было всего три года, весьма забавным.
Не прошел мимо поста и бывший муж Примадонны Филипп Киркоров. "А ты где?" — поинтересовался он у Максима. На что тот ответил, что сидит под столом, благо возраст позволяет.