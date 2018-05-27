Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад

В своем профиле в сети Инстаграм супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин опубликовал снимок почти 40-летней давности. На фотографии среди прочих изображены его родители, оказавшиеся на ужине с Аллой Пугачевой в 1979 году.

Отметим, что самому Максиму на тот момент было 3 года. Подписчики артиста незамедлительно кинулись обращаться на это внимание в комментариях. Они отмечали тот факт, что Максим познакомился со своей будущей женой, когда тому было всего три года, весьма забавным.