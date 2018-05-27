Матильда Шнурова впервые прокомментировала развод

На днях Сергей Шнуров шокировал поклонников заявлением о разводе. Шнур сообщил, что им и его супругой Матильдой было принято решение расстаться. Там же он попросил журналистов отнестись к их решению и частной жизни с уважением и соблюдать границы личного пространства.

Матильда оповестила своих подписчиков не сразу. Лишь спустя некоторое время она прокомментировала случившееся в своем профиле в сети Инстаграм.

Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которую многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил.

Я никак не ожидала получить такую поддержку от совершенно незнакомых мне людей потому что, если честно и без всякого кокетства, с трудом верю в свою хоть какую-то значимость рядом с действительно большим. Огромное вам человеческое спасибо! Ваши слова очень много значат, на них обопрусь пока. И не обижайте @shnurovs, он хоть и великий, но нежный и ранимый. Друзьям всё лично.

Даже близкие друзья не сразу поверили в случившееся, однако, кажется, что звезды не шутят. Напомним, что их брак был зарегистрирован в 2010 году, а познакомились Сергей и Матильда в 2006.