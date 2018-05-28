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Нагиев показал сексуальный торс и сердечко на шее
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Нагиев показал сексуальный торс и сердечко на шее 

Passion.ru 3 часа назад
Фото: Passion.ru
51-летний Дмитрий Нагиев по-прежнему остается одним из самых завидных холостяков России.
Дмитрий Нагиев решил похвастаться результатами тренировок в своем микроблоге — он опубликовал селфи, на котором предстал полуобнаженным. «Да, Дмитрий, видно, качаешь свою грудную клетку, видно по грудаку, молодец! Так держи, не пасуй, будешь вечно молодым!» — написал один из поклонников.
Между тем интернет-пользователи, обсуждая тело Нагиева, обратили внимание на цепочку с сердечком и ключиком на шее звезды. Всем стало сразу же интересно, где вторая половина от сердечка, а также какой замок должен открыть Нагиев ключиком.
Отметим, что Дмитрий не афиширует свою личную жизнь, но время от времени дает понять, что его сердце все-таки занято. Тем не менее шоумен не показывает возлюбленную публике. Ходят слухи, что Нагиев успел стать отцом во второй раз (у него есть взрослый сын Кирилл от первого брака с Алисой Шер).
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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