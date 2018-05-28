Ещё
Экс-супруг Анфисы Чеховой закрутил новый роман
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-супруг Анфисы Чеховой закрутил новый роман 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Прошлой осенью звезда российского ТВ Анфиса Чехова объявила о своем расставании с актером Гурамом Баблишвили, от которого воспитывает сына по имени Соломон. На самом деле супруги разошлись больше года назад, но и по сей день сумели сохранить дружеские отношения ради общего ребенка.
Кадр из программы "Ты не поверишь!"
На днях папарацци засняли бывшего мужа ведущей в компании молодой брюнетки. Мужчина подтвердил слухи о совем новом романе корреспондентам программы «Ты не поверишь!». Выяснилось, что девушка никак не связана с шоу-бизнесом — она маркетолог, ее зовут Юлия, а также, что она моложе Гурама на 13 лет. Их отношения длятся уже почти месяц.
WomanHit.ru: последние новости
Марк Маликов стал героем клипа папы Ким Кардашьян полностью обнажилась ради духов Пугачева считает Орбакайте самой стильной артисткой
Женский форум  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад21
Привычные предметы гардероба, угрожающие здоровью1
Как менялась Лолита Милявская4
История любви, против которой был весь мир
Докажите, что вы женщина: тест3
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:59
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад
Звёзды
00:52
Маликов показал лицо сына
Звёзды
03:11
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу
Красота
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение