Экс-супруг Анфисы Чеховой закрутил новый роман

Прошлой осенью звезда российского ТВ Анфиса Чехова объявила о своем расставании с актером Гурамом Баблишвили , от которого воспитывает сына по имени Соломон. На самом деле супруги разошлись больше года назад, но и по сей день сумели сохранить дружеские отношения ради общего ребенка.

Кадр из программы "Ты не поверишь!"

На днях папарацци засняли бывшего мужа ведущей в компании молодой брюнетки. Мужчина подтвердил слухи о совем новом романе корреспондентам программы «Ты не поверишь!». Выяснилось, что девушка никак не связана с шоу-бизнесом — она маркетолог, ее зовут Юлия, а также, что она моложе Гурама на 13 лет. Их отношения длятся уже почти месяц.