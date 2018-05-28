Рудова надела купальник как из детского магазина

Кажется, это самый маленький размер, который только можно представить.

Наталья Рудова — одна из тех звезд, кого мнение общественности волнует очень мало. Она любит провоцировать подписчиков откровенными фотографиями и совершенно не стесняется позировать полуобнаженной.

«Я, безусловно, хороший человек, но не «девочка-припевочка»! Быть сексуальной — это хорошо. Смотрите шире на мир! Будьте добрее», — то и дело напоминает она своим подписчикам.

Публикация от rudovanata (@rudovanata) 27 Май 2018 в 12:23 PDT Вот и сейчас она произвела фурор новым снимком в бикини. Фолловеры решили, что купила она его в «Детском мире», потому что купальник явно маловат ей на пару размеров. Хотя грудь у Натальи и так очень аккуратная: пышнотелой актрису точно не назовешь.

Подписчики, хоть и восхитились красотой и смелостью Рудовой, все же посоветовали ей выбирать вещи по размеру. А кое-кто заметил, что в последнее время такие вот «детские» бикини выбирают очень многие звезды.

Например, Боня сфотографировалась на одном из дубайских пляжей в бикини, лиф от которого едва прикрывает шикарную грудь бывшей звезды «Дома-2». А недавно интернет-пользователи обсуждали бикини Анастасии Квитко . Большинству показалось, что оно ей явно не по размеру. Хотя, скорее всего, именно на такую реакцию знаменитость и рассчитывала… Тем же грешит и Анастасия Волочкова — пользователи вообще считают, что она на отдыхе заимствует купальные костюмы у своей дочери.

@volochkova_art

А кое-кто из знаменитостей в принципе обожает тесную и слишком обтягивающую одежду. Звездные девушки отчаянно пытаются втиснуться в платье или джинсы меньшего размера, чтобы казаться стройнее и моложе. Но на самом деле такая одежда визуально добавляет лишние килограммы. Фото того, что из этого получается на самом деле, можно посмотреть здесь. А вы относитесь к любительницам вещей не своего размера?