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Рудова надела купальник как из детского магазина
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Рудова надела купальник как из детского магазина 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Кажется, это самый маленький размер, который только можно представить.
Наталья Рудова — одна из тех звезд, кого мнение общественности волнует очень мало. Она любит провоцировать подписчиков откровенными фотографиями и совершенно не стесняется позировать полуобнаженной.
«Я, безусловно, хороший человек, но не «девочка-припевочка»! Быть сексуальной — это хорошо. Смотрите шире на мир! Будьте добрее», — то и дело напоминает она своим подписчикам.
Вот и сейчас она произвела фурор новым снимком в бикини. Фолловеры решили, что купила она его в «Детском мире», потому что купальник явно маловат ей на пару размеров. Хотя грудь у Натальи и так очень аккуратная: пышнотелой актрису точно не назовешь.
Подписчики, хоть и восхитились красотой и смелостью Рудовой, все же посоветовали ей выбирать вещи по размеру. А кое-кто заметил, что в последнее время такие вот «детские» бикини выбирают очень многие звезды.
Например, Боня сфотографировалась на одном из дубайских пляжей в бикини, лиф от которого едва прикрывает шикарную грудь бывшей звезды «Дома-2». А недавно интернет-пользователи обсуждали бикини Анастасии Квитко. Большинству показалось, что оно ей явно не по размеру. Хотя, скорее всего, именно на такую реакцию знаменитость и рассчитывала… Тем же грешит и Анастасия Волочкова — пользователи вообще считают, что она на отдыхе заимствует купальные костюмы у своей дочери.
@volochkova_art
А кое-кто из знаменитостей в принципе обожает тесную и слишком обтягивающую одежду. Звездные девушки отчаянно пытаются втиснуться в платье или джинсы меньшего размера, чтобы казаться стройнее и моложе. Но на самом деле такая одежда визуально добавляет лишние килограммы. Фото того, что из этого получается на самом деле, можно посмотреть здесь. А вы относитесь к любительницам вещей не своего размера?
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Женский форум
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