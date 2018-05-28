Ещё
Нюша «выдавила» грудь платьем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нюша «выдавила» грудь платьем 

Рамблер 1 час назад
Фото: @nyusha_nyusha
Поклонники ругают Нюшу за кадр с Филиппом Киркоровым, который она выложила с премии RU.TV. Подписчикам певицы не понравилось, как вызывающе и «вульгарно» выглядела грудь Нюши. Многие предположили, что бюст так налился, потому что исполнительница в ожидании. Но еще больше людей решили, что всему виной платье:
«Сиси так затянули, что как будто лопнут скоро».
«Такое чувство что щас сосок вылезет из левой груди».
«У Нюши маНюшенькая грудь, но она ее так выдавливает своими платьями, кажется, что она огромная».
@nyusha_nyusha
Отметили поклонники и тот факт, что Киркоров при этом на певицу не смотрит, его глаза отведены в сторону.
«На Бузову смотрит», — единогласно решили они.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад21
Привычные предметы гардероба, угрожающие здоровью2
Как менялась Лолита Милявская4
История любви, против которой был весь мир
Докажите, что вы женщина: тест5
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
00:59
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад
Звёзды
00:52
Маликов показал лицо сына
Звёзды
03:11
Поклонники страшно переживают за Глюк'оZу
Красота
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение