Нюша «выдавила» грудь платьем

Поклонники ругают Нюшу за кадр с Филиппом Киркоровым , который она выложила с премии RU.TV. Подписчикам певицы не понравилось, как вызывающе и «вульгарно» выглядела грудь Нюши. Многие предположили, что бюст так налился, потому что исполнительница в ожидании. Но еще больше людей решили, что всему виной платье:

«Сиси так затянули, что как будто лопнут скоро».

«Такое чувство что щас сосок вылезет из левой груди».

«У Нюши маНюшенькая грудь, но она ее так выдавливает своими платьями, кажется, что она огромная».

@nyusha_nyusha

Отметили поклонники и тот факт, что Киркоров при этом на певицу не смотрит, его глаза отведены в сторону.