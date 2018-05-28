Звёзды, которые убили свою красоту пластикой

Удачная пластическая операция позволяет человеку избавиться от несовершенств и даже начать новую жизнь. Но некоторые знаменитости перебарщивают с пластикой, теряя не только природное обаяние, но и естественность.

1. Роуз Макгоуэн , американская актриса, к которой пришла популярность после участие в сериале «Зачарованные». Пластический хирурги изменили лицо Роуз настолько, что сейчас в ней сложно узнать прежнюю симпатичную девчонку.

2. Линдси Лохан , актриса, ставшая звездой в детстве. Линдси много и успешно снималась, но последствия ранней славы быстро дали о себе знать. Явно переусердствовавшая с пластикой девушка выглядит лет на 10 старше своего возраста.

4. Мег Райан, актриса и кинопродюссер. Зрители полюбили Мег за очаровательную непосредственность её милых героинь. В погоне за молодостью Райан прибегла к пластике, и совершенно утеряла индивидуальность.