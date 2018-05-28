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Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
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Звёзды, которые убили свою красоту пластикой 

Рамблер 7 часов назад
Удачная пластическая операция позволяет человеку избавиться от несовершенств и даже начать новую жизнь. Но некоторые знаменитости перебарщивают с пластикой, теряя не только природное обаяние, но и естественность.
1. Роуз Макгоуэн, американская актриса, к которой пришла популярность после участие в сериале «Зачарованные». Пластический хирурги изменили лицо Роуз настолько, что сейчас в ней сложно узнать прежнюю симпатичную девчонку.
2. Линдси Лохан, актриса, ставшая звездой в детстве. Линдси много и успешно снималась, но последствия ранней славы быстро дали о себе знать. Явно переусердствовавшая с пластикой девушка выглядит лет на 10 старше своего возраста.
3. Присцилла Пресли, актриса, супруга короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Пластические операции превратили лицо Присциллы в недвижимую маску.
4. Мег Райан, актриса и кинопродюссер. Зрители полюбили Мег за очаровательную непосредственность её милых героинь. В погоне за молодостью Райан прибегла к пластике, и совершенно утеряла индивидуальность.
5. Эммануэль Беар, французская актриса и активистка правозащитного движения. Эммануэль считалась воплощением французского шарма, но несколько походов в клинику убили её ангельскую красоту.
Женский форум
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