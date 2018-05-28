Сыгравший Нэвилла Долгопупса актер тайно женился

Исполнитель пышнотелого Нэвилла Долгопупса в фильмах о Гарри Поттере умеет удивлять. С момента окончания съемок актер Мэттью Льюис кардинально сменил имидж и уже в этом подтянутом и спортивном парне сложно узнать того мальчика из фильма. А сейчас же стало известно, что Мэттью тайно женился на девушке, которой сделал предложение после четырех месяцев романа. Правда, дело было в 2016 году, поэтому за это время пара успела лучше друг друга узнать, но поступок все равно романтичный. Папарацци застукали актера и его возлюбленную Энджелу Джонсон во время того, как они выходили из одного из ЗАГСов Портофино.

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По сообщениям, после регистрации брака пара отправилась в ресторан, а потом на пляж. Поздравляем молодую семью!