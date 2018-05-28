Ещё
Сыгравший Нэвилла Долгопупса актер тайно женился
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сыгравший Нэвилла Долгопупса актер тайно женился 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Мэттью Льюис женился на организаторе мероприятий.
Исполнитель пышнотелого Нэвилла Долгопупса в фильмах о Гарри Поттере умеет удивлять. С момента окончания съемок актер Мэттью Льюис кардинально сменил имидж и уже в этом подтянутом и спортивном парне сложно узнать того мальчика из фильма. А сейчас же стало известно, что Мэттью тайно женился на девушке, которой сделал предложение после четырех месяцев романа. Правда, дело было в 2016 году, поэтому за это время пара успела лучше друг друга узнать, но поступок все равно романтичный. Папарацци застукали актера и его возлюбленную Энджелу Джонсон во время того, как они выходили из одного из ЗАГСов Портофино.
Instagram
По сообщениям, после регистрации брака пара отправилась в ресторан, а потом на пляж. Поздравляем молодую семью!
WMJ.ru: последние новости
Леопардовые лосины, голый торс и намек на новый роман: Нагиев взбудоражил поклонниц горячим снимком Дмитрий Маликов впервые показал четырехмесячного сына Дважды мама! Лобода родила второго ребенка
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть58
20 самых романтичных татуировок для пар4
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад25
Женщина прикрыла измену роллами с афродизиаками7
Красавица Чиповская превратилась в старуху11
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:44
Факты о женщинах, которые они сами не знают
Психология Здоровье
01:51
Модель похвасталась костлявыми ягодицами
Красота
00:47
Нагиев показал сексуальный торс и сердечко на шее
Звёзды
05:28
Загадки, на которые большинство не ответит
Психология
08:41
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение