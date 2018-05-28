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«Ради любви я согласна на пельменную…»
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«Ради любви я согласна на пельменную…» 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
На прошедшей премии RU.TV Ольга Бузова стала пожалуй самой яркой звездой. Королевский золотой лук затмил на дорожке всех. Popcaker.tv и другим нашим коллегам Ольга Бузова дала большое интервью:
«Страна хочет выдать меня замуж, потому что всем нужна любовь. Я без отношений почти два года и знаете всех всегда интересует личная жизнь. Я надеюсь моя любовь меня найдет. Я уже устала намекать. Я талантлива, красива, с чувством юмора, а принц всё не пришёл. Поэтому запускается на ТНТ шоу, где я буду искать свою любовь.»
«Я так счастлива, но наличие мужчины, не может заменить сцена. Мужчина — рыцарь, пускай приходит ко мне. Я открыта к общению, я готова даже на пельменную».
«Может выпустить брошюрку по эксплуатацию любви. Мне нужны поступки».
«У меня давно не было свиданий. Я удивлюсь, даже если мелом написать «Оля, я люблю тебя!» это будет гораздо ценней, нежели крутой ресторан».
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