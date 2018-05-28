«Ради любви я согласна на пельменную…»

На прошедшей премии RU.TV Ольга Бузова стала пожалуй самой яркой звездой. Королевский золотой лук затмил на дорожке всех. Popcaker.tv и другим нашим коллегам Ольга Бузова дала большое интервью:

«Страна хочет выдать меня замуж, потому что всем нужна любовь. Я без отношений почти два года и знаете всех всегда интересует личная жизнь. Я надеюсь моя любовь меня найдет. Я уже устала намекать. Я талантлива, красива, с чувством юмора, а принц всё не пришёл. Поэтому запускается на ТНТ шоу, где я буду искать свою любовь.»

«Я так счастлива, но наличие мужчины, не может заменить сцена. Мужчина — рыцарь, пускай приходит ко мне. Я открыта к общению, я готова даже на пельменную».

«Может выпустить брошюрку по эксплуатацию любви. Мне нужны поступки».