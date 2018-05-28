Почему каждые 10 лет Шнур меняет жену

Об этом порассуждал наш эксперт.

Новость о разводе скандального певца и его жены Матильды буквально ошарашила поклонников. Третья жена, восемь лет брака… Казалось бы, именно рядом Матильдой Шнур остепенился, но нет. В соцсетях он сообщил о грустной новости. Дескать, спасибо за все, но дальнейшую жизнь Шнур намерен провести без Матильды.

@mshnurova

О причинах оба умалчивают. Тем временем в сети уже возможные версии развода. Кто-то говорит, что дело в супружеской неверности, кто-то — что две сильные натуры просто не ужились вместе. Так или иначе поклонников сейчас интересуют планы на будущее теперь уже почти холостого лидера группы «Ленинград» и одинокого ресторатора Матильды Шнуровой.

Нецензурная любовь: подлинная история Шнура и Матильды

Слухи ходят самые противоречивые: от романов на стороне до желания посвятить себя творчеству. Мы гадать не стали, решили узнать на этот счет мнение специалиста. О сценариях развития событий порассуждала психолог Анна Гарш.

— Стоит заметить, что с предыдущими женщинами Шнуров жил около десяти лет. Вот и этот брак тоже подошел к концу. Скорее всего артист кем-то увлекся. Так как шоумен все-таки по своей природе творческий человек, то ему нужен глоток свежего воздуха. Ему надо кого-то постоянно разгадывать. В этом и заключается его мужская сущность. Все стихи Сергея в сети — это излишняя демонстрация. Если бы ему было бы по-настоящему больно, то он не устраивал бы из этого всего очередное шоу. До депрессии ему далеко. Он сам кого хочешь доведет.

Также психолог сказала несколько слов о Матильде.

— Думаю, что ей захотелось иметь полноценную семью, где гармония и покой. Но со Шнуровым это было бы сделать непросто. Она не видела в нем отца своих детей.

Напомним, Матильда уже третья по счету жена Сергея Шурова. Они официально оформили свои отношения в 2010-ом году. Первой женой Шнурова была некая Мария Исмагилова, которая родила ему дочь Серафиму (девушке уже 25 лет). Вторая жена, бывший директор группы «Пеп-Си» Светлана Костицына, подарила ему сыну Аполлона.