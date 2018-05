Звезды, которые боятся летать 

В аэрофобии вообще-то ничего страшного нет — особенно в том случае, если вы летаете всего пару раз в год. Но вот что делать людям, которые полжизни проводят в самолетах? Представляем список знаменитостей, которые уже на паспортном контроле начинают сходить с ума и порой даже не могут заставить себя сесть в самолёт.

Дженнифер Энистон

Актриса уверяет, что перепробовала огромное количество разных методов — но ни один в конечном счете не помог ей справиться с аэрофобией. Дженнифер не помогают — только подумайте — даже пару бокальчиков красного. «Это все ерунда! — признается актриса. — Алкоголь вообще не спасает. Видимо, мне с этим жить».

Меган Фокс

Дженнифер Энистон мы от всей души желаем обратиться за советом к Меган Фокс, которая, по её словам, уже давно придумала суперэффективный способ борьбы с аэрофобией. И это… альбом Бритни Спирс . «Серьезно, я просто знаю, что под нетленные хиты Бритни я точно не умру. Так не бывает! Поэтому стоит мне врубить Oops I Did It Again — и я снова спокойна», — делится Бритни.