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Звезды, которые боятся летать
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Звезды, которые боятся летать 

Harper’s Bazaar 5 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
В аэрофобии вообще-то ничего страшного нет — особенно в том случае, если вы летаете всего пару раз в год. Но вот что делать людям, которые полжизни проводят в самолетах? Представляем список знаменитостей, которые уже на паспортном контроле начинают сходить с ума и порой даже не могут заставить себя сесть в самолёт.

Дженнифер Энистон

Актриса уверяет, что перепробовала огромное количество разных методов — но ни один в конечном счете не помог ей справиться с аэрофобией. Дженнифер не помогают — только подумайте — даже пару бокальчиков красного. «Это все ерунда! — признается актриса. — Алкоголь вообще не спасает. Видимо, мне с этим жить».

Меган Фокс

Дженнифер Энистон мы от всей души желаем обратиться за советом к Меган Фокс, которая, по её словам, уже давно придумала суперэффективный способ борьбы с аэрофобией. И это… альбом Бритни Спирс. «Серьезно, я просто знаю, что под нетленные хиты Бритни я точно не умру. Так не бывает! Поэтому стоит мне врубить Oops I Did It Again — и я снова спокойна», — делится Бритни.

Бен Аффлек

Казалось бы, чего может бояться этот красавец? У Бена жуткая аэрофобия, причем с самого детства. Во время его первого самостоятельного перелета что-то случилось с одним из двигателей: он загорелся, и самолет был вынужден совершить экстренную посадку. С тех пор Аффлек, как он сам признается, в полнейшем ужасе от перспективы куда-то летать (спасает только сила воли и глубокое дыхание!).
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