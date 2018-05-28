«Швы разошлись прямо в самолете»

Началова о пластике груди

Певица Юлия Началова в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ рассказала о том, что стала жертвой пластической хирургии. Исполнительница призналась, что после рождения дочери решила подтянуть и увеличить грудь, но операция имела негативные последствия.

Доверилась «топовым» хирургам

Для операции Началова выбрала американскую клинику, в которой до нее успешно оперировались голливудские знаменитости. По словам певицы, поиск врача занял примерно год. Хирург, которого выбрала Юлия, входит в «пятерку лучших» в мире и даже делал пластику Бритни Спирс

«Я шла не бездумно, однозначно. Я брала варианты топ, ну вот, понимаешь, если к ним, то точно будет все впорядке, все прекрасно», — объяснила Юлия.

Операция певицы прошла успешно. «Я была на реабилитации, где-то три месяца примерно. А потом полетела домой», — вспоминает певица.

В самолете Началовой стало плохо. У нее поднялась температура. «Мне пришлось пройти в комнату с зеркалом и посмотреть, что происходит. Я увидела, что все кровоточит. Я испугалась. Решила, что нужно срочно возвращаться к врачам», — рассказала Юлия.

https://img.anews.com/media/gallery/91596056/688520147.jpg Тем же самолетом Началова полетела обратно в Лос Анджелес. Новая операция длилась пять часов. По словам певицы, ей «удалили все ненужное», и вернули к природным объемам.

Договорились полюбовно

Началова не стала подавать в суд на врачей. Исполнительница объяснила это тем, что с клиникой удалось договориться полюбовно. «Они теперь меня и мою семью пожизненно обслуживают бесплатно», — призналась Юлия. Клиника также оплатила певице расходы на перелеты.

Началова рассказала, что все анализы у нее были хорошими. Позже врачи признались, что «отрезали лишнего». Юлия отметила, что жаловалась на дискомфорт, но доктора не обратили на это должного внимания и все равно отпустили ее на родину.

Жертвы пластики

Программа «Звезды сошлись» была посвящена трагическим случаям в московских клиниках красоты. В столичной клинике «Медланж» за два месяца скончались в результате инфицирования три пациентки. Еще две попали в реанимацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Работу клиники приостановили.

Еще один случай трагической гибели женщины после пластики произошел в Ставропольском крае. Акушер-гинеколог из Пятигорска Инна М. хотела ради эстетики увеличить объем бюста, но после хирургического вмешательства впала в кому, а спустя несколько месяцев ушла из жизни, писал Anews.