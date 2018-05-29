Темникова удивила аксессуаром к купальнику

Певица Елена Темникова показала снимок из отпуска в ярком купальнике, но его необычный дизайн не был оценен по достоинству пользователями соцсетей. Особенно их удивил ремень на талии артистки, который обыватели не привыкли видеть в сочетании с этим предметом гардероба.

33-летняя бывшая участница скандальной группы SEREBRO Елена Темникова уже четыре года успешно совмещает сольную карьеру и семейную жизнь. Артистка замужем за Дмитрием Сергеевым , вместе они воспитывают трехлетнюю дочку Сашу. Известно, что супруг сопровождает Темникову во время гастролей. Также вдвоем они отдыхали зимой на Мальдивах, а после Елена представила новый альбом и снова отправилась в тур. На этот раз Темникова решила отдохнуть всей семьей, выбрав для отпуска турецкий город Белек. Дочка Саша купалась в бассейне и наслаждалась обществом родителей, а Елена радовала поклонников яркими морскими снимками в купальниках, которых она взяла, как это часто делают звезды, около десяти.

@lenatemnikovaofficial

Один из этих необходимых в отпуске предметов гардероба особенно удивил и насмешил подписчиков Темниковой. Артистка продемонстрировала идеальную фигуру в желтом слитном купальнике и подчеркнула талию синим поясом. Не все смогли оценить по достоинству столь оригинальный выбор, посчитав его нелепым. «Зачем на купальнике ремень?» «Еще бы подтяжки надела» «Купальник как-то не очень» «Ну насмешила. Купальник спадает без ремня?»