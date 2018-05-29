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Темникова удивила аксессуаром к купальнику
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Темникова удивила аксессуаром к купальнику 

Eva.ru 19 минут назад
Фото: Eva.ru
Певица Елена Темникова показала снимок из отпуска в ярком купальнике, но его необычный дизайн не был оценен по достоинству пользователями соцсетей. Особенно их удивил ремень на талии артистки, который обыватели не привыкли видеть в сочетании с этим предметом гардероба.
33-летняя бывшая участница скандальной группы SEREBRO Елена Темникова уже четыре года успешно совмещает сольную карьеру и семейную жизнь. Артистка замужем за Дмитрием Сергеевым, вместе они воспитывают трехлетнюю дочку Сашу. Известно, что супруг сопровождает Темникову во время гастролей. Также вдвоем они отдыхали зимой на Мальдивах, а после Елена представила новый альбом и снова отправилась в тур. На этот раз Темникова решила отдохнуть всей семьей, выбрав для отпуска турецкий город Белек. Дочка Саша купалась в бассейне и наслаждалась обществом родителей, а Елена радовала поклонников яркими морскими снимками в купальниках, которых она взяла, как это часто делают звезды, около десяти.
@lenatemnikovaofficial
Один из этих необходимых в отпуске предметов гардероба особенно удивил и насмешил подписчиков Темниковой. Артистка продемонстрировала идеальную фигуру в желтом слитном купальнике и подчеркнула талию синим поясом. Не все смогли оценить по достоинству столь оригинальный выбор, посчитав его нелепым. «Зачем на купальнике ремень?» «Еще бы подтяжки надела» «Купальник как-то не очень» «Ну насмешила. Купальник спадает без ремня?»
«Зачем так натягивать купальник, всё напоказ» «Очень стильно, Леночка, не слушай никого!» «Какой крутой купальник! Отдашь его мне, как надоест? Можешь даже не стирать» Елена Темникова часто экспериментирует с образами, удивляя публику. Она то примеряет челку, с которой напоминает француженку, а то и вовсе перевоплощается в платиновую блондинку и становится похожей на Скарлетт Йоханссон. Однако все эти метаморфозы временны, и все же на большинстве снимков Елена Темникова остается с темно-русыми волосами длиной до плеч.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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