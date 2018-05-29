Воробьева просят отказаться от косметики

Нарциссизму Алексея Воробьева подписчики его Инстаграма уже давно не удивляются: мужчина регулярно публикует фотографии, на которых предстает почти как профессиональная модель. Видно, что позирование перед объективом приносит артисту удовольствие, а еще большую уверенность в своей красоте ему дает грим.

В этот раз макияж Алексея Воробьева его подвел: он сделал лицо артиста похожим на лицо фарфоровой куклы. Неестественный внешний вид, безусловно, не оценили в сети, да и как показали комментарии, люди не хотят принимать накрашенного мужчину. По мнению обитателей Инстаграма, представитель сильного пола не должен красоваться перед зеркалом с таким фанатизмом, как у Воробьева.

Фолловеры попросили красавца смыть косметику и показывать себя настоящего, они уверены, что мужчине не нужен макияж, ведь он красив от природы. Комментирующие отругали визажиста, готовившего Алексея к съемке, так как он выполнил свою работу очень непрофессионально.

@mr.alexsparrow

Даже морщины, которые только украшают лицо Воробьева, придавая ему мужественности, под слоями тонального крема выглядят непривлекательно, как заверяют обитатели рунета. А профессиональные визажисты забраковали мейкап, отметив, что подобранные средства совершенно не подходят к типу кожи артиста, что видно невооруженным глазом.

«С макияжем перебор» «Вы похожи на куклу, это по вашему красиво?» «Леша, вам это просто не нужно. Откажитесь уже от косметики этой» "Выглядит, мягко говоря, неприятно. Косметика ужасно легла на кожу!" "Леша, вам вообще не нужна косметика!"

Интернет-пользователи в один голос твердят Алексею, что ему пора жениться. 30-летний артист еще ни разу не был женат и, по мнению поклонников, припозднился с этим делом. Фанаты признаются, что с нетерпением ждут свадьбы своего кумира.