Звезда «Секрета тропиканки» показала тело в бикини

Глории Пирес скоро исполнится 55 лет, а она все хорошеет.

Бразильский сериал, вышедший на экраны четверть века назад, полюбился телезрителям по всему миру. Он стал настоящим счастливым билетом для актрисы, которой к моменту съемок исполнилось уже 30 лет. После этого у нее было немало громких ролей в других теленовеллах, но для всех поклонников Глория осталась, в первую очередь, все же «тропиканкой». Поэтому они не могли не обратить внимание на знойное фото Пирес в белом бикини.

@gpiresoficial

Кажется, звезда знаменитого сериала сейчас выглядит даже лучше, чем в молодости. По крайней мере, ее фигура вызывает лишь восхищение. Сама звезда периодически рассказывает в интервью, что очень дисциплинирована в отношении еды и физических упражнений. Глория практикует занятия бодибилдингом с персональным тренером, и занимается специальной суставной гимнастикой. Кроме того, актриса правильно питается, пьет витамины, и с подросткового возраста не ест красное мясо.

Кстати, звезда не скрывает и хирургические вмешательства в свою внешность. В частности, спокойно признается, что делала подтяжку груди, чтобы придать бюсту более привлекательную форму.

Но главное — говорит Пирес — ей помогает быть счастливой и сиять изнутри… любовь. В этом году они с музыкантом и композитором Орландо Мараисом отметили 30 лет совместной жизни.

@gpiresoficial

«Каждый год мы отмечаем день нашей встречи. Он меня вдохновляет, понимаете? У нас есть родство, взаимопонимание и близость»,

— рассказывает Глория.