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Звезда «Секрета тропиканки» показала тело в бикини
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Звезда «Секрета тропиканки» показала тело в бикини 

WDay.ru 31 минуту назад
Фото: WDay.ru
Глории Пирес скоро исполнится 55 лет, а она все хорошеет.
Бразильский сериал, вышедший на экраны четверть века назад, полюбился телезрителям по всему миру. Он стал настоящим счастливым билетом для актрисы, которой к моменту съемок исполнилось уже 30 лет. После этого у нее было немало громких ролей в других теленовеллах, но для всех поклонников Глория осталась, в первую очередь, все же «тропиканкой». Поэтому они не могли не обратить внимание на знойное фото Пирес в белом бикини.
@gpiresoficial
Кажется, звезда знаменитого сериала сейчас выглядит даже лучше, чем в молодости. По крайней мере, ее фигура вызывает лишь восхищение. Сама звезда периодически рассказывает в интервью, что очень дисциплинирована в отношении еды и физических упражнений. Глория практикует занятия бодибилдингом с персональным тренером, и занимается специальной суставной гимнастикой. Кроме того, актриса правильно питается, пьет витамины, и с подросткового возраста не ест красное мясо.
Кстати, звезда не скрывает и хирургические вмешательства в свою внешность. В частности, спокойно признается, что делала подтяжку груди, чтобы придать бюсту более привлекательную форму.
Но главное — говорит Пирес — ей помогает быть счастливой и сиять изнутри… любовь. В этом году они с музыкантом и композитором Орландо Мараисом отметили 30 лет совместной жизни.
@gpiresoficial
«Каждый год мы отмечаем день нашей встречи. Он меня вдохновляет, понимаете? У нас есть родство, взаимопонимание и близость»,
— рассказывает Глория.
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