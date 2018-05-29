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Мелания Трамп раскрыла секрет идеальной фигуры
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Мелания Трамп раскрыла секрет идеальной фигуры 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Первая леди США давно снискала славу иконы стиля и вдохновляет общественность не только своим вкусом, но и прекрасной формой. На сегодняшний день 48-летняя Мелания выглядит не менее эффектно, чем на заре своей модельной карьеры. Так в чем же секрет великолепной фигуры жены президента США?
Оказывается, в течение дня Мелания пьет особый зеленый смузи, который был специально разработан личным диетологом первой леди. В его состав входят пшеница, мята, лимон, спирулина и вода.
Он помогает поддерживать правильный кислотно-щелочной баланс в организме и ускоряет метаболизм. Еще одним секретом стройности миссис Трамп является соблюдение баланса клетчатки: в день Мелания съедает около 7 фруктов и овощей.
Эти продукты богаты антиоксидантами, которые помогают коже оставаться эластичной и сияющей. Стоит и нам попробовать, ведь результат на лицо!
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