Что случилось с грудью Пелагеи

Что случилось с грудью певицы Пелагеи

Поклонники пришли в недоумение, увидев новую фотографию популярной исполнительницы, наставницы в шоу "Голос" Пелагеи. В частности, фанаты удивились преображению груди артистки.

😻😻😻 #пелагея #pelageya #po Публикация от my Goddess (@_queen.po_) 28 Май 2018 в 10:14 PDT В Сети, на страничках, посвященных исполнительнице народных песен Пелагеи, появилось новое фото. На снимке артистка запечатлена в зеленом атласном наряде по типу комбинации с открытыми плечами и внушительным декольте. Завершали образ убранные волосы с двумя локонами вдоль лица и минималистичный макияж.

Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к фотографии Пелагеи. Пока одни рассыпались в комплиментах, другие недоуменно вопрошали, что случилось с грудью певицы. "Откуда сиси? (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. — Прим.ред.)", "Ого! Вот это грудь)", "Бюююст прям торчком!", "Чет Поля мне казалась несколько другой) ээээ.. такие округлости от пластического хирурга?" — высказались удивленные пользователи Сети.

Впрочем, нашлись и те поклонники, кто предположил, что причина преобразования груди Пелагеи скрыта в специальном поддерживающем белье, которое не видно на фотографии. Фанаты похвалили артистку за необычный образ и выразили надежду, что она и дальше будет радовать их нестандартными ходами в своем имидже.