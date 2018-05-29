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Что случилось с грудью Пелагеи
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Что случилось с грудью певицы Пелагеи 

Дни.ру 9 часов назад
Поклонники пришли в недоумение, увидев новую фотографию популярной исполнительницы, наставницы в шоу "Голос" Пелагеи. В частности, фанаты удивились преображению груди артистки.
В Сети, на страничках, посвященных исполнительнице народных песен Пелагеи, появилось новое фото. На снимке артистка запечатлена в зеленом атласном наряде по типу комбинации с открытыми плечами и внушительным декольте. Завершали образ убранные волосы с двумя локонами вдоль лица и минималистичный макияж.

😻😻😻 #пелагея #pelageya #po

Публикация от  my Goddess (@_queen.po_)

Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к фотографии Пелагеи. Пока одни рассыпались в комплиментах, другие недоуменно вопрошали, что случилось с грудью певицы. "Откуда сиси? (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. — Прим.ред.)", "Ого! Вот это грудь)", "Бюююст прям торчком!", "Чет Поля мне казалась несколько другой) ээээ.. такие округлости от пластического хирурга?" — высказались удивленные пользователи Сети.
Впрочем, нашлись и те поклонники, кто предположил, что причина преобразования груди Пелагеи скрыта в специальном поддерживающем белье, которое не видно на фотографии. Фанаты похвалили артистку за необычный образ и выразили надежду, что она и дальше будет радовать их нестандартными ходами в своем имидже.
Не остались в стороне и хейтеры. Злопыхатели ядовито отметили, что, дескать, к каким бы ухищрениям не прибегала Пелагея, мужа, хоккеиста Ивана Телегина, "никакой грудью" не удержишь. Напомним, певица и ее супруг стали родителями в январе 2017 года. Пелагея подарила мужу дочь Таисию.
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